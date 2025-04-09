Infinix'in Oyun Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Geçtiğimiz haftalarda Infinix Note 50x modelini tanıtan Infinix yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Infinix GT 30 Pro olarak isimlendirilen telefon Geekbench testinde göründü. Bununla beraber telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı.

Infinix GT 30 Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Infinix GT 30 Pro Geekbench'te göründü. X6873 model numarasına sahip telefon tek çekirdek testinde 1.204 puan, çoklu çekirdek testinde ise 4.057 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

RAM tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. GT 20 Pro modelinde 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine yer verilmişti. Bu telefonda da iki farklı seçenek sunulabilir.

Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek telefonda MediaTek Dimensity 8350 işlemcisi yer alacak. Bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı ve 1080 x 2436 piksel çözünürlük sunacak. Önceki model GT 20 Pro'nun nisan ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla GT 30 Pro çok yakında duyurulabilir.