Bu Fiyata Bu Özellikler Halis mi? Bütçe Dostu Infinix Note 50x Tanıtıldı!

Infinix, akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Yakın zamanda Note 50 Pro+ 5G adlı orta segment modelini tanıtan marka, şimdi ise Infinix Note 50x'i duyurdu. Giriş segmente yerleşen cihaz, vadettikleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor. İşte Infinix Note 50x teknik özellikleri ve fiyat listesi!

Infinix Note 50x Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Infinix Note 50x, 6.67 inçlik LCD ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ve 672 nit tepe parlaklık sunan bu ekran, HD+ çözünürlük sağlıyor. Bunun yanında cihaz, MediaTek Dimensity 7300 Ultimate işlemcisinden güç alıyor. Mali-G615 MC2 GPU'ya yer veren bu yonga seti, 4 nm üretim sürecinden geçmekte.

Bellek bakımından 6 GB ve 8 GB seçenekleri olan telefonun depolama alanıysa 128 GB. Öte yandan modelde 8 MP ön kamera bulunuyorken, arka tarafında 4K video çekilebilen 50 MP ana kamera ve çözünürlüğü belirsiz ikinci kamera yer alıyor.

Günümüzde bir akıllı telefon tercih ederken göz önünde bulundurulması gereken özelliklerden biri de artık yapay zeka. Infinix Note 50x ise AI Eraser, Generative AI tabanlı Duvar Kağıdı Üretici, Yazım Asistanı, Folax Sesli Asistan ve Circle to Search sunuyor.

5.500 mAh bataryadan güç çeken cihaz, 45W hızlı şarjdan besleniyor. Telefonun şarj döngüsü ise 2300 olarak belirtildi. Bu da yaklaşık 6 yılda tamamlanabilecek bir döngü sayısı. Bunun yanı sıra Android 15 tabanlı XOS 15 işletim sistemi üzerinde çalışan modelin renk seçenekleri ise metal kaplama için Sunset Spice Pink (kahverengi), Enchanted Purple ve Titanium Gray; Vegan deri içinse Sea Breeze Green opsiyonları mevcut.

Infinix Note 50x teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran : 6.67 inç, LCD, HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 560 nit tipik parlaklık (672 nit maksimum)

İşlemci : MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4nm, 2.5 GHz, Mali-G615 MC2 GPU)

RAM : 6 GB / 8 GB

Depolama : 128 GB

Ön Kamera : 8 MP

Arka Kameralar : Ana Kamera : 50 MP, f/1.6 lens, 4K video kaydı İkinci Kamera : Belirtilmemiş

Yapay Zeka Özellikleri : AI Eraser, Generative AI tabanlı Duvar Kağıdı Üretici, Yazım Asistanı, Folax Sesli Asistan, Circle to Search

Batarya : 5.500 mAh, 45W hızlı şarj, 10W tersine kablolu şarj

Şarj Döngüsü Ömrü : 2.300 döngü (~6 yıl)

Dayanıklılık : IP64 su ve toz direnci, MIL-STD-810H sertifikası

İşletim Sistemi : Android 15 tabanlı XOS 15

Renk Seçenekleri : Metal Kaplama : Sunset Spice Pink (kahverengi), Enchanted Purple, Titanium Gray Vegan Deri : Sea Breeze Green



Infinix Note 50x fiyat listesi şu şekilde;