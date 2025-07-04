Aşırı Ucuz Oyun Telefonu Geliyor! Güçlü İşlemciye Sahip

Geçtiğimiz haftalarda uygun fiyata güçlü donanım sunan GT 30 Pro'yu duyuran Infinix, yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. GT 30 isimli telefonun tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon uygun fiyata güçlü donanım sunacak.

Infinix GT 30'un Tasarımı Nasıl Olacak?

En iyi oyuncu telefonları arasına katılmaya hazırlanan Infinix GT 30'un bir görseli sızdırıldı. Görsel, telefonun arka tasarımını gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntüye baktığımızda telefonun GT 30 Pro'ya çok benzeyeceğini görüyoruz.

Telefonda iki adet arka kamera bulunacak. Kameralar dikey olarak konumlanacak. LED flaş ise kameraların arasında yer alacak. Telefonun sağ tarafında ses ve güç butonları bulunacak.

Infinix GT 30'un Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefonda Dimensity 7400 işlemcisi yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefonda Mali-G615 MC2 GPU bulunacak. 8 GB RAM'e sahip GT 30'un depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir.

Telefonun AMOLED ekranının 120Hz veya 144Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. FCC listesinde yer alan bilgilere göre 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Infinix GT 30'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30'un 22.999 Hindistan rupisi (10.731 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Infinix GT 30 Pro için 24.999 Hindistan rupisi (11.664 TL) fiyat belirlenmişti. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle GT 30'un farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.