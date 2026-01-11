Uygun Fiyatlı Oyun Telefonu Geliyor! İşlemcisi Şaşırttı

Infinix, GT 50 Pro isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber GT 50 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştrilen güçlü bir işlemci yer alacak. Akıllı telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Dimensity 8400 Ultimate

Dimensity 8400 Ultimate Ana Kamera: 50 MP

50 MP İkinci Kamera: 8 MP

Infinix GT 50 Pro'da MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8400 Ultimate işlemcisi yer alacak. Infinix GT 30 Pro'da bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön kameraya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Serinin bir önceki modelinde ise 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix GT 30 Pro için 24 bin 999 rupi (11 bin 940 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Infinix GT 50 Pro'nun ise 27 bin rupi (12 bin 896 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix GT 50 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix GT 50 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Infinix GT 30 Pro ise 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.