4 Bin 913 TL'lik Telefon Tanıtıldı! 120 Hz Ekran ve 6 GB RAM'e Sahip

Kısa süre önce yapay zeka destekli ucuz telefon Infinix Hot 60 Pro+'ı duyuran Infinix, yeni bir telefon tanıttı. Infinix Hot 60 5G+ isimli telefon yüksek yenileme hızı, büyük batarya ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix Hot 60 5G+ Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Infinix Hot 60 5G+, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve120Hz yenileme hızı sunuyor. 193 gram ağırlığındaki telefon 166 x 76.8 x 7,8 mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7020 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2GHz Cortex-A78 ve altı adet 2GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelen telefonda 6GB LPDDR5x RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram değerine sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor.

Hot 60 5G+'ta IP64 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Çift SIM (nano + nano) desteğine sahip telefonda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

Infinix Hot 60 5G+ Tahmini Türkiye Fiyatı

Infinix Hot 60 5G+ için 10499 Hindistan rupisi (122 dolar) fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 4 bin 913 TL, vergili fiyatı ise 9 bin 998 TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.