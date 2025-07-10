Yapay Zeka Destekli Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekrana Sahip

Geçtiğimiz haftalarda yapay zeka desteğine sahip ucuz telefon Infinix Hot 60i'yi duyuran Infinix, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Infinix Hot 60 Pro+ isimli telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix Hot 60 Pro+ Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Infinix Hot 60 Pro+, AMOLED ekran üzerinde 11.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 155 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü MediaTek Helio G200 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS15.1.1 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5160 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip Sony IMX882 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Yüzde 93,40 ekran gövde oranına sahip olan Hot 60 Pro+'ta IP65 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca ekran altı pramak izi sensörü bulunuyor.

Telefonun yan tarafında yapay zeka özelliklerine hızlıca erişmenizi sağlayan bir buton da bulunuyor. Telefondaki yapay zeka özellikleri arasında web sayfasını ve belgeyi özetleme, herhangi bir konu hakkında bilgi alma, telefonda çeşitli işlemleri gerçekleştirme dahil birçok işlev bulunuyor.

Infinix Hot 60 Pro+ Fiyatı

Infinix Hot 60 Pro+'ın resmî fiyatı henüz açıklanmadı ancak 190 dolar (7.609 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi.