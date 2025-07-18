144Hz Ekranlı 7 Bin TL'lik Telefon Geliyor! Yapay Zeka Desteğine Sahip

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Infinix Hot 60 Pro+, global pazara gelmeye hazırlanıyor. Infinix'in bütçe dostu yeni telefonu yapay zeka desteği, yüksek yenileem hızı, yüksek şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix Hot 60 Pro+ Özellikleri

Infinix Hot 60 Pro+'ta MediaTek Helio G200 bulunuyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS15.1.1 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5160 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Infinix Hot 60 Pro+, AMOLED ekran üzerinde 11.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 155 gram ağırlığındaki telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip Sony IMX882 ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Telefonun yan tarafında yapay zeka özelliklerine hızlıca erişmenizi sağlayan bir buton da bulunuyor. Telefondaki yapay zeka özellikleri arasında web sayfasını ve belgeyi özetleme, herhangi bir konu hakkında bilgi alma, telefonda çeşitli işlemleri gerçekleştirme dahil birçok işlev bulunuyor.

Infinix Hot 60 Pro+'ın Tahmini Türkiye Fiyatı

Infinix Hot 60 Pro+'ın resmî fiyatı henüz açıklanmadı ancak 190 dolar (7.672 TL) civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı ise 15 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix Hot 60 Pro+ Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

Infinix Hot 60 Pro+, 25 Temmuz 2025 tarihinde dünya genelinde satışa sunulacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.