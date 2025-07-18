16 GB RAM'li Aşırı İnce Katlanabilir Telefon Avrupa'ya Geliyor

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıtılan aşırı ince katlanabilir telefon Honor Magic V5, Avrupa pazarına gelmeye hazırlanıyor. Dev batarya ve yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan telefonun Avrupa'da ne zaman satışa sunulacağı belli oldu.

Honor Magic V5 Özellikleri

7,95 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor Magic V5, LTPO AMOLED ekran üzerinde 2172 x 2352 piksel çözünürlük, yaklaşık 430 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,43 inç büyüklüğündeki ikinci ekran 1060 x 2376 piksel çözünürlüğe sahip.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alan Honor Magic V5 gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L, altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9 ile bilrikte gelen telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 5.820 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Honor Magic V5 4K video kaydı yapabiliyor. 217 gram ağırlığındaki telefonun katlanmamış hâli 4,1 mm, katlanmış hâli ise 8,8 mm kalınlığında. Peki, Honor Magic V5'in fiyatı ne kadar?

Honor Magic V5 Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 8.999 yuan (50.629 TL)

8.999 yuan (50.629 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 9.999 yuan (56.255 TL)

9.999 yuan (56.255 TL) 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 10.999 yuan (61.881 TL)

Honor Magic V5 Avrupa'ya Ne Zaman Gelecek?

Honor Magic V5 12 Ağustos 2025 tarihinde Romanya'da satışa sunulacak. Paylaşılan bilgilere göre İngiltere ve Almanya'da da satılacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.