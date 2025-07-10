A101 iPhone 14 ve 108 MP Kameralı Redmi 13 Satıyor

A101'de bu hafta uygun fiyatlı Redmi 13, iPhone 14, ASUS dizüstü bilgisayar, Philips akıllı televizyon, Samsung akıllı televizyon, Xiaomi taşınabilir bluetooth hoparlör ve Xiaomi 90W şarj adaptörü satılıyor.

A101'de Satılan iPhone 14 ve Redmi 13'ün Fiyatı

A101'de iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip sürümü 52 bin 299 TL fiyata satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefonda 6 GB RAM, Apple A15 Bionic işlemcisi, 3279 mAh batarya kapasitesi ve Super Retina XDR OLED ekran bulunuyor.

Redmi 13'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü MediaTek Helio G91-Ultra işlemcisinden alan telefonun arka tarafında 108 MP ana kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen telefonda 5030 mAh batarya mevcut.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 38 bin 999 TL fiyata sahip ASUS ExpertBook B5 dizüstü bilgisayar, 799 TL fiyatlı Xiaomi 90W Type-A şarj adaptörü ve 899 TL fiyata sahip Xiaomi taşınabilir bluetooth hoparlör bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 59 bin 999 TL fiyata sahip Philips 75 inç 4K uydu alıcılı akıllı televizyon ve 28 bin 999 TL fiyatlı Samsung 55 inç 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon da satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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