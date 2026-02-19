Cyberpunk 2077, Android Telefonda Çalıştırıldı (Video)

Cyberpunk 2077'nin ilk piyasaya sürüldüğü günleri hatırlıyor musunuz? Çoğu bilgisayarın bile oyunu çalıştırmak için yeterli donanıma sahip olmadığı o günlerden böylesine büyük bir oyunu telefonda oynamanın mümkün olduğu günlere gelindi. Son yapılan bir testte Android telefonda Cyberpunk 2077 başarılı bir şekilde çalıştırıldı.

Cyberpunk 2077, Hangi Telefonda Çalıştırıldı?

Cyberpunk 2077, RedMagic 11 Pro'da çalıştırıldı. Üstelik herhangi bir bulut oyun hizmeti, uzak masaüstü bağlantısı ve benzeri yöntemler kullanılmadı. Oyun, emülatör sayesinde doğrudan cihaz üzerinde açıldı. Oyun performansının nasıl olduğuna değinmeden önce telefonun özelliklerini incelemekte fayda var.

6,85 inç OLED ekranla birlikte gelen bu telefon, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü ise Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten alıyor. Bu işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 ile beraber gelen cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5T RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 seçenekleri mevcut. Peki, telefonun sahip olduğu bu teknik özellikler oyunu çalıştırırken yüksek performans almak için yeterli oldu mu? Aslına bakarsanız durum biraz karışık.

RedMagic 11 Pro ile Cyberpunk 2077'de 50 FPS Görüldü

RedMagic 11 Pro, oyunu en düşük grafik ayarları ile 720p çözünürlükte sorunsuz bir şekilde çalıştırdı. AMD FSR 2.1 özelliği ise dengeli moda ayarlandı. Kare oluşturma özelliği etkinleştirilmediğinde oyunda ortalama olarak 30 FPS alındı. Daha zorlayıcı kısımlarda FPS 20'lere kadar düştü.

Kare oluşturma özelliği etkinleştirildikten sonra performansta çok önemli bir iyileşme kaydedildi. FPS genel olarak 40'ın üzerinde seyretti. Hatta sistemi çok yormayan bazı bölümlerde 50 FPS değerine bile ulaşıldı. Daha sonra Steam Deck ön ayarı da denendi. İlk başta 20 FPS alındı, kare oluşturma özelliği ile kullanıldığında 40 FPS'e geri ulaşıldı fakat beraberinde görüntüde küçük aksaklıklar oldu.

Cyberpunk 2077'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 (6 GB) / Radeon RX 580 (8 GB) / Arc A380

GeForce GTX 1060 (6 GB) / Radeon RX 580 (8 GB) / Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077'nin Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?