Üstün Şarj Teknolojisine Sahip Infinix NOTE 30, Türkiye'ye Geliyor!

Global mobil teknoloji markası Infinix, yeni akıllı telefon modeli Infinix NOTE 30 ile Türkiye pazarında satışa çıkıyor. Batarya ve şarj özellikleriyle segmentindeki standartları yukarı taşıyan bu model, JBL kalitesi ile kaliteli ses deneyimi sunuyor.

Yenilenen tasarımı ve göz kamaştırıcı Yıldızlararası Mavi rengiyle dikkat çeken NOTE 30, profesyonel düzeyli oyuncuların bile ihtiyaç duyacağı performans ve kaliteyi sunan geniş ekranında yüksek yenileme ve tazeleme hızı sunuyor. Cihazın gelişmiş şarj özellikleri sayesinde uzun saatler oyun oynandığında bile ısınma yaşanmıyor.

All round fast charge teknolojisi sayesinde cihaz, pek çok farklı şarj ve batarya teknolojisini bir araya getirerek hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken kullanıcı deneyimini üst düzeye çıkaran özellikler sunuyor.

30 Dakikada %75 Şarja Ulaşabiliyor

Cihazın 5.000 mAh büyüklüğündeki pil etrafında şekillenen teknolojilerden birisi de ters şarj özelliği sayesinde başka telefon veya cihazları şarj edebilme özelliği. 30 dakikada %75 şarja ulaşan telefon, sadece 5 dakikalık şarj ile 5.5 saat konuşma süresi sunuyor.

Yüksek çözünürlüklü çift hoparlörlü JBL kalitesi de cihazda bulunuyor. 6nm teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alan Infinix NOTE 30, Yıldızlararası Mavi ve Gün Batımı Altını renk seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulacak.