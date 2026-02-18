Infinix 144Hz Ekranlı Android Telefon Tanıttı! 8 GB RAM'e Sahip

Infinix, Note 60 isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber telefonun teknik özellikleri belli oldu. Note 60'da MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemci yer alıyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Infinix Note 60'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2436 piksel

1080 x 2436 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Batarya: 6.500 mAh (bazı ülkelerde 6.150 mAh)

6.500 mAh (bazı ülkelerde 6.150 mAh) Hızlı Şarj: 45W kablolu, 30W kablosuz

45W kablolu, 30W kablosuz İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate

MediaTek Dimensity 7400 Ultimate RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Infinix Note 60, OLED ekran üzerinde 1080 x 2436 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 7400 Ultimate işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 ve dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz ay tanıtılan Infinix Note Edge modelinde MediaTek Dimensity 7100 tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı XOS 16 ile bilrikte gelen akıllı telefonun üç büyük Android güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacağı belirtildi. Akıllı telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Infinix'in yeni telefonunun depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

Telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip ancak bazı ülkelerde 6.150 mAh batarya kapasitesine sahip sürüm yer alıyor. Infinix Note 60 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Infinix Note 60'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Note 60'ın fiyatı açıklanamdı ancak Infinix Note 50 şu anda 17 bin TL civarında bir fiyata satılıyor. Note 60'ın Note 50'den daha güçlü donanıma sahip olduğu göz önünde bulundurulduğunda 20 bin TL üzeri bir başlangıç fiyata sahip olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.