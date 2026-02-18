144Hz Ekranlı Nothing Phone 4a Pro Geliyor! 1.5K Çözünürlük ve Dahası

Nothing Phone 4a Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Nothing Phone 4a Pro'nun ekran özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgliere göre akıllı telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak. Telefonda ayrıca Qualcomm'un bir işlemcisi de bulunacak.

Nothing Phone 4a Pro'nun Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Nothing Phone 4a Pro'nun ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi edilecek. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini olumlu yönde etkileyecek.

Nothing Phone 4a Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç civarı

6,83 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünülrüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Arka Kamera: 50 MP

50 MP RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Batarya: 5.080 mAh

5.080 mAh Hızlı Şarj: 50W

50W İşlemci: Snapdragon 7s serisi bir işlemci

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Phone 4a Pro'da Snapdragon 7s serisindeki bir işlemci bulunacak. Bu işlemcininn Snapdragon 7s Gen 4 olabileceği tahmin ediliyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Akıllı telefon 5.080 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Phone 4a Pro 50W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerini göreceğiz.

Nothing Phone 4a Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 3a Pro, 29 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Phone 4a Pro, önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 35 bin TL civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile gelebilir.

Nothing Phone 4a Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing'in merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Phone 4a Pro, 5 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Nothing Phone 3a Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.