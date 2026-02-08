Infinix'ten 144Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 90W Hızlı Şarja Sahip

Infinix, Note 60 Pro isimli yeni akıllı telefonu satışa sunmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber Note 60 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip olacak.

Infinix Note 60 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

6.78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 90W kablolu + 30W kablosuz

90W kablolu + 30W kablosuz İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Yazılım: Android 16, XOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix Note 60 Pro'nun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Infinix Note 50 Pro 4G'de 6,78 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1080 x 2436 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefon, 6500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Note 60 Pro, bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 90W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 90W hızlı şarj sayesinde dev bataryalı Note 60 Pro bile kısa sürede şarj olacak. Böylece zamandan tasarruf edilecek.

Note 60 Pro gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Note 50 Pro 4G'de ise sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisi bulunuyor.

Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelen akıllı telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Note 50 Pro 4G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera tercih edilmişti. Yeni modelde de 8 megapiksel ikinci kamera görebiliriz.

Infinix Note 60 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Note 60 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Infinix Note 50 Pro 4G Türkiye'ye gelmemişti. Dolayısıyla serinin yeni modeli olan Infinix Note 60 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.