200 MP Kameralı OPPO Find X9 Ultra'nın Görüntüsü Ortaya Çıktı

OPPO Find X9 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Amiral gemisinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun arka kamera tasarımının nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Telefon şık tasarımın yanı sıra yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğyile de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre OPPO Find X9 Ultra'nın arka yüzeyinde dört adet kamera bulunacak. Telefonda kılıf olduğundan dolayı arka kamera tasarımı net değil ancak kameraların konumu göz önünde bulundurulduğunda daire şeklinde bir modülün olacağını söylemek mümkün. Serinin bir önceki modeli olan OPPO Find X8 Ultra'nın arka yüzeyinde de daire şeklinde bir modül tercih edilmişti.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 2K

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ön Kamera: 50 MP

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 7.000 mAh

Kablolu Hızlı Şarj: 80W

Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Yazılım: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

OPPO Find X9 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X9 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. OPPO Find X9 Pro şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Find X9 Ultra da Türkiye'de satışa sunulabilir.