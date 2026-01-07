Infinix Note 60 Serisi ile Telefonunuz Artık Her Yerde Çekecek

Infinix, CES 2026'da yeni Note 60 serisi akıllı telefonlarını sergiledi. İlk bakışta oldukça sıradan duran Infinix Note 60 modelleri, aslında oldukça ilginç özelliklere sahip. Bunların en önemlisi ise kuşkusuz uydu iletişimi. Şirket, yeni modelleriyle uydu iletişimini bir acil durum aracı olmaktan çıkarmayı hedefliyor.

Infinix Note 60 Serisini CES 2026'da Sergiledi

Infinix, CES'te tanıttığı Note 60 serisi ile akıllı telefonlarla uydu iletişimini acil durum özelliği olmaktan çıkarıp günlük kullanıma entegre ediyor. Şirketin yeni telefonları, GSM sinyali kaybolduğu anda otomatik olarak uydu ağına geçiş yaparak kullanıcıları çevrim dışı kalmaktan koruyor.

Sistem, dünya yüzeyinin üçte ikisini kapsıyor. Bu sayede ıssız bir adada bile telefonunuzu kullanabilirsiniz. Hız 4 Kbps ile sınırlı olsa da Infinix, bu bant genişliğini optimize ederek HD kalitesinde sesli görüşme ve SMS gönderimini mümkün kılıyor.

Böylece şehirden uzakta kamp yaparken bile sevdiklerinize ulaşabilmek standart bir özellik haline geliyor. Infinix Note 60 serisindeki tek dikkat çekici özellik bu da değil. Şirket bu modellerle birlikte ısınma sorununu da HydroFlow teknolojisiyle ortadan kaldırdı.

Infinix bu seride çoğu akıllı telefon modelinin aksine aktif sıvı soğutma sistemi kullanıyor. Ancak bu aktif soğutma sistemi klasiklerden biraz farklı. Bununla yerine insan saçının yarısı kadar ince (0.1 mm) metal kanatçıklar var. Bunlar elektrik verilince saniyede 25.000 kez titreşiyor.

Gözle göremeyeceğiniz kadar hızlı olan bu sistem sayesinde sistemdeki soğutucu sıvı devir daim yapıyor ve sistemin ısınmasını önlüyor. Infinix Note 60 serisi bunlara ek olaraka daha pek çkok yenilik sunacak.

Ne yazık ki Note 60, 60 Pro ve Note Ultra'dan oluşan serinin şimdilik bir çıkış tarihi yok. Şirket sadece CES'de yeni telefonlarının özelliklerini sergiledi ve tüm özellikleri paylaşmadı. Fiyatın ve diğer detayların ilerleyen aylardaki lansmanda açıklanması bekleniyor.