12 GB RAM'li Telefon Performans Testinde! 100W Hızlı Şarja Sahip

Infinix'in tanıtmaya hazırlandığı Note 60 Ultra, Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak.

Infinix Note 60 Ultra Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Infinix Note 60 Ultra, X6877 model numarası ile birlikte Geekbench'te ortaya çıktı. Akıllı telefon tek çekirdek testinde 1.609 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.762 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürüm yer aldı. Test sonuçlarına göre telefonda MediaTek Dimensity 8400 Ultimate bulunacak.

4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.10GHz çekirdek, üç adet 3.00GHz çekirdek ve bir adet 3.25GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. İşlemci önceki nesle göre yüzde 41 oranında daha iyi çoklu çekirdek performansı sunuyor ve ayrıca yüzde 44 oranında daha düşük güç tüketiyor. Bu da pil ömrüne olumlu bir katkı sağlıyor.

Infinix Note 60 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 30W kablosuz

100W kablolu, 30W kablosuz RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix Note 60 Ultra, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. 100W hızlı şarj desteği sayesinde telefon kısa sürede şarj olabilecek.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Infinix Note 50 Pro 4G'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Telefonda 32 megapiksel ön kamera da yer alıyor.

Infinix Note 60 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Note 60 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Infinix Note 50'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 17 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Note 60 Ultra'nın serinin önceki modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 20 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Nihai fiyat, resmî lansman ile bilrikte belli olacak.