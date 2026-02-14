Samsung'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Samsung, bütçe dostu yeni bir akıllı telefon üzeridne çalışıyor. Galaxy A27 5G olarak isimlendirilen akıllı telefon, IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Samsung Galaxy A27 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

SM-A276B/DS ve SM-A276U model numarasına sahip olan Samsung Galaxy A27 5G, IMEI veri tabanında göründü. Bu, akıllı telefonun yakında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. IMEI veri tabanında yalnızca model numarası ve akıllı telefonun ismi bulunuyor. Yani telefonun donanımına ve tasarımına dair bir bilgi içermiyor.

Bütçe dostu akıllı telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy A27 5G'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. 2025'in mart ayında tanıtılan Samsung Galaxy A27 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok modeli Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla Galaxy A27 5G'nin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A27 5G'nin 6,7 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Akıllı telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. 120Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da genel akıllı telefon kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Samsung Galaxy A26 5G'de 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, Super AMOLED ekran ve yaklaşık 385 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor. Telefonun RAM tarafında 4 GB, 6 GB ve 8 GB, depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Yeni modelde de aynı RAM ve depolama seçeneklerini görebiliriz. Galaxy A27 5G ayrıca 5000 mAH civarı bir batarya kapasitesi ile gelebilir.

Samsung Galaxy A27 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A27 5G'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 16 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A27 5G'nin önceki modele kıyasla daha güçlü bir donanıma sahip olacağı düşünüldüğünde yeni telefon 20 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle gelebilir. Konuya dair resmî açıklama yapılamdığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata saihp olabileceğini belirtelim.