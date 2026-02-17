Çift Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Infinix'in Note 60 Ultra isimli yeni modeline dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde TÜV sertifikası alan Note 60 Ultra'nın yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Böylece telefonun ön ve arka yüzeylerinin nasıl bir görünüme sahip olacağı açıklığa kavuştu. Telefon şık tasarımın yanı sıra 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamerasıyla da öne çıkacak.

Infinix Note 60 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntüye göre Infinix Note 60 Ultra'nın arka tarafında büyük bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar, LED flaş ve ikinci ekran yer alacak. Görselde ikinci ekranda sıcaklık ve saat bilgilerinin yer aldığı görülüyor. Arka yüzeyde Infinix logosu da bulunacak. Arka yüzey gri, siyah ve kırmızı renk tonlarından oluşuyor.

Infinix Note 60 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultimate

MediaTek Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 200 MP

200 MP İkinci Kamera: 8 MP

8 MP Üçüncü Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Android 16 tabanlı XOS 16 Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Sızdırılan bilgilere göre Infinix Note 60 Ultra'da MediaTek Dimensity 8400 Ultimate bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet 2.10 GHz çekirdek, üç adet 3.00 GHz çekirdek ve bir adet 3.25 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix Note 60 Pro 4G'de MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisi bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde üçüncü kamera yer alacak. Ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Android 16 tabanlı XOS 16 ile birlikte gelecek telefon, 7000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Infinix Note 60 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Note 50'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 20 bin TL civarı fiyat ile satılıyor. Note 60 Ultra'nın Note 50'den daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 25 bin TL civarı bir fiyat ile satışa sunulabilir Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farkl ıfiyata sahip olabilir.

Infinix Note 60 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix'in merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Note 60 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayna Infinix Note 50, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.