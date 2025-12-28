Bu Telefon Çok Satar! Devasa Bataryalı Model Sızdı

En büyük Android akıllı telefon üreticilerinden Infinix'in merakla beklenen Note Edge modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu ayında başlarında Endonezya'da sertifikasyon sürecinden geçen modelin şimdi ise tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. İşte mevzubahis telefonla ilgili yeni detaylar...

Beklenen Infinix Note Edge Özellikleri ve Tasarımı

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Paras Guglani, orta-üst segmentte konumlanacak Infinix Note Edge’in tasarımını ve bazı teknik özelliklerini paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre telefon yeşil renk seçeneğiyle gelecek. Arka tarafta ise üst kısımda geniş bir kamera adası bulunacak. Bu modülde iki kamera, bir LED flaş ve ek bir dolgu ışığı yer alacak.

Exclusive: This is Upcoming Infinix Note Edge launching soon!!



- DM 7100 5G (6nm)

- 3D Curved 1.5k Amoled Display

- 6500 mAh

- 3 Years of OS, 5 Years of Security updates



January 2026!! #Infinix #NoteEdge pic.twitter.com/jCr4MTd83B — Paras Guglani (@passionategeekz) December 27, 2025

Kaynağa göre Infinix Note Edge, MediaTek’in Dimensity 7100 5G işlemcisinden güç alacak. Henüz resmi olarak duyurulmayan bu yonga setinin 6 nm fabrikasyon sürecinden geçeceği belirtiliyor. Öte yandan telefonun kutudan Android 16 ile çıkması bekleniyor. Infinix’in cihaz için üç yıl Android sürüm güncellemesi, beş yıl güvenlik güncellemesi sözü vereceği iddia ediliyor.

Ön tarafta ise 1,5K çözünürlüklü AMOLED panel yer alacağı söyleniyor. Son olarak 6.500 mAh batarya da beklenen Infinix Note Edge özellikleri arasında.

Infinix Note Edge Ne Zaman Tanıtılacak?

İddialara göre Infinix Note Edge'in Ocak 2026’da tanıtılması planlanıyor. Yani çok fazla beklemeyeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Infinix Note Edge modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.