Infinix'ten Ucuz Telefon Geliyor! MediaTek İşlemci ve Dahası

Infinix'in yeni bütçe dostu telefonu Smart 20'nin ürün sayfasının yanlışlıkla erişime açılması ile cihazın sahip olacağı özellikler ve fiyatı açıklığa kavuştu. Her ne kadar şimdiye kadar cihazla ilgili resmî bir duyuru yapılmasa da sızdırılan bilgiler, cihaza kapsamlı bir bakış atma imkânı sağladı.

Infinix Smart 20'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Smart 20'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu 5.830 PHP (4 bin 405 TL), 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunan versiyonu ise 4.499 PHP (3 bin 400 TL) fiyat etiketine sahip olduğu görüldü.

Smart 10'un 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 7 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak yeni modelin de 10 bin TL civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix Smart 20'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşlemci: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Kablolu Şarj: 10W

10W Arka Kamera: 8 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

8 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera İşletim Sistemi: Android 16

Infinix Smart 20, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. 120Hz yenileme hızı sunacak olan telefon, gücünü MediaTek Helio G81 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Infinix Smart 10'da sekiz çekirdekli Unisoc T7250 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 4 GB RAM ile birlikte gelecek. Sanal RAM desteği sayesinde 8 GB'a kadar artırmak mümkün olacak. Depolama tarafında ise kullanıcıları 128 GB depolama alanı karşılayacak. Telefon, 5200 mAh batarya kapasitesi sunacak. 7,7 mm kalınlığa sahip olacak model, IP64 sertifikası ile sunulacak. Bu da belirli bir dereceye kadar toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olacağı anlamına geliyor.

Cihaz, şebeke veya hücresel veri olmadığında dahi Wi-Fi Direct ya da Bluetooth üzerinden diğer uyumlu Infinix cihazlar üzeirnden görüşme yapma imkânı sağlayacak. Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi ise kalabalık ortamlarda dahi arka plan gürültüsünü bastırarak sesinizin daha net bir şekilde çıkmasına yardımcı olacak. NFC desteği ise kolay ödeme yapmayı mümkün kılacak.

Infinix Smart 20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Smart 20'nin tanıtımının Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tanıtımla beraber cihazın bütün teknik özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri netlik kazancak. Bu arada hatırlatmak gerekirse 8 GB RAM seçeneği ile birlikte gelen Infinix Smart 10, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.