Sevilen Çok Oyunculu Oyun Bedava Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, haftalık ücretsiz oyun kampanyası kapsamında dün iki oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Dijital oyun mağazasında toplam değeri 457 TL olan bu oyunları bedava olarak sunduktan sonra haftaya hangi oyunu vereceğini de açıklığa kavuşturdu. Görünüşe göre gelecek hafta oyuncuları çok eğlenceli bir oyun bekliyor.

Epic Games Hangi Oyunu Bedava Verecek?

Epic Games, Clone Drone in the Danger Zone isimli oyunu bedava dağıtacak. Bu oyun, 2 Nisan 2026 tarihinde ücretsiz hâle getirilecek. Oyuncular, bunu almak için 9 Nisan 2026 tarihine kadar zamanı olacak. Belirtilen süre sona erene kadar oyunu eğer kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacaklar.

Oyun şu an Epic Games'te 279 TL fiyata satılıyor. Öte yandan Steam'de ise bu ücret 19.99 dolar. Bu da güncel kurla 888 TL'ye denk geliyor. Elbette ki bu aradaki uçurumun sebebi, Steam'in yerel fiyatlandırma yerine tüm fiyatları dolar endeksli tutması. Ayrıca Steam'in geliştiricilerden çok daha yüksek komisyon ücreti aldığını da unutmamak gerek.

Clone Drone in the Danger Zone Fragmanı

Clone Drone in the Danger Zone Nasıl Bir Oyun?

Clone Drone in the Danger Zone, robotları merkezine alan bir ödvüş oyunu. Hem tek oyunculu hem çok oyunculu modları mevcut. Tek başınıza oynamak isterseniz bunun için tercih edebileceğiniz çok çeşitli alt modlar bulunuyor. Hikaye modu sizi büyük bir maceraya çıkarırken sonsuz mod kendinizi deneyebiliyor, Twitch modunda izleyicileriniz size düşmanlar gönderebiliyor, zorlu modda ise sadece basit bir silahla hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Çok oyunculu modda da çeşitli alt modlar yer alıyor. Bunlardan birinde PUBG ve benzeri battle royale oyunlarında olduğu gibi hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyorsunuz. Diğer modda arkadaşlarınızla bire bir savaşırken çevrim içi iş birliği modunda ise hayatta kalmak için dostlarınızla güçlerinizi birleştiriyorsunuz.

Clone Drone in the Danger Zone'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: Dört çekirdekli bir işlemci

RAM: 2 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 5770 ya da daha iyisi / Nvidia GeForce GT 640 veya daha iyisi

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Clone Drone in the Danger Zone şu an birçok yayıncı tarafından oynanıyor. Basit bir oynanışı var, sizi yormuyor ama buna rağmen sizi oldukça eğlendirmeyi başarıyor. Oyunu oynamak için çok iyi bir sisteme sahip olmanıza bile gerek yok. Sizin için önemli olan görsellikten ziyade oyunun sunduğu deneyim ise çok severek oynayacağınızı ve kaçırmamanız gerektiğini düşünüyorum.