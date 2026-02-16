Infinix'in 120Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Yolda! Tasarımı Ortaya Çıktı

Infinix, Smart 20 isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte akıllı telefonun bir görüntüsü ortaya çıktı. Bununla birlikte Smart 20'nin tasarımı açıklığa kavuştu. MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci ile birlikte gelecek akıllı telefon çok şık bir görünüme sahip olacak.

Infinix Smart 20'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Infinix Smart 20'nin arka yüzeyinde dikdörrtgen şeklinde büyük bir modül yer alacak. Bu modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Infinix logosu da yer alacak. Akıllı telefonun yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak.

Infinix Smart 20'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Arka Kamera: 8 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera

8 MP ana kamera + 2 MP ikinci kamera Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşlemci: MediaTek Helio G81

MediaTek Helio G81 RAM: 4 GB

4 GB Batarya: 5.200 mAh

5.200 mAh Kablolu Şarj: 10W

10W İşletim Sistemi: Android 16

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen Smart 20, HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 10W kablolu şarj desteği bulunacak.

Infinix Smart 20 gücünü MediaTek Helio G81 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Infinix Smart 10'da sekiz çekirdekli Unisoc T7250 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni modelda ayrıca 4 GB RAM yer alacak.

Infinix Smart 20'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Smart 10'un 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 7 bin TL civarı fiyat etiketiyle satılıyor. Infinix Smart 20'nin önceki modelden daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 10 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix Smart 20 Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Smart 20'nin 2026 yılının mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. 8 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Infinix Smart 10, 2025 yılının haziran ayında tanıtılmıştı.