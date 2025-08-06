Yapay Zeka Destekli Ucuz Tablet Geliyor! 8 GB RAM'e Sahip

Mayıs ayında 144Hz ekrana sahip oyun telefonu GT 30 Pro'yu duyuran Infinix, yeni bir tablet tanıtmaya hazırlanıyor. Xpad 20 Pro isimli yeni tabletin bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet yüksek RAM kapasitesi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Infinix Xpad 20 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

X1201 model numarasına sahip olan Infinix Xpad 20 Pro, FCC ve Tayland'daki NBTC sertifika platformlarında görüntülendi. Tablet daha önce Endonezya, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) çeşitli sertifika platformlarında ortaya çıkmıştı.

NBTC ve FCC'deki bilgilere göre tablet LTE bağlantısı, Wi-Fi 802.11ac ve Bluetooth'u destekleyecek. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip tablette 18W hızlı şarj desteği bulunacak. Tabletin 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olabileceğine yönelik bir iddia da mevcut.

279 x 174 x 7 mm boyutlarındaki tablette 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak. Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelecek tablette MediaTek'in Helio 100 veya Helio 200 işlemcisi bulunacak. İki işlemci de sekiz çekirdek içeriyor.

Sızdırılan görsele göre tabletin arka yüzeyinde dikey olarak konumlandırılmış iki adet kamera bulunacak. Kameraların sağ tarafında ise LED Flaş yer alacak. Tabletin yan kısmında güç ve ses butonlarını göreceğiz.

En iyi tabletler arasında yer alan Infinix Xpad 20 ses, metin, görselleri ve hatta belgeleri kolayca çevirebilen gelişmiş yapay zeka çeviri özelliğiyle birlikte gelmişti. Tablette ayrıca ChatGPT tarafından desteklenen Folax isimli sesli asistan eklenmişti. Aynı özelliklerin Xpad 20 Pro'da da bulunması bekleniyor.

Infinix Xpad 20 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2025 yılının mayıs ayında tanıtılan Infinix Xpad 20 için 140 dolar (5.696 TL) civarı başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Xpad 20 Pro'nun ise 180 dolar (7.323 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyata ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.