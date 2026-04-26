Infinix'in Büyük Bataryalı ve Güçlü İşlemcili Tableti Yolda!

Infinix çok yakında XPAD 30 Pro isimli yeni bir tablet tanıtacak. Ürünle ilgili bugüne dek herhangi bir detay ortaya çıkmasa da bu durum değişti. Cihaz tanıtım öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte Infinix XPAD 30 Pro hakkında tüm bilinenler!

Infinix XPAD 30 Pro EEC Sertifikası Aldı

Infinix XPAD 30 Pro X1103B model numarasıyla kısa süre önce EEC sertifikası aldı. Bu gelişme tabletin teknik özelliklerine dair net bir bilgi vermese de global pazarda satışa sunulacağını kesinleştiriyor diyebiliriz.

Infinix XPAD 30 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 12 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2000 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

Ekran Parlaklığı: 450 nit

İşlemci: MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm)

RAM: 4 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB (UFS 2.2)

İşletim Sistemi: Android 15

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 8.000 mAh

Şarj Hızı: 18W

Ters Şarj: Var

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth: 5.2

NFC: Yok

Boyutlar: 278,6 x 173,6 x 6,6 mm

Ağırlık: 545 gram

Renk Seçenekleri: Titanyum Gri, Sis Mavisi

Maalesef şu ana dek Infinix XPAD 30 Pro'nun teknik özelliklerine ilişkin bir detay paylaşılmadı. Fakat burada geçen yıl satışa çıkan selefi XPAD 20 Pro'nun özellikleri üzerinden bir tahminde bulunabiliriz.

Hatırlanacağı üzere tablette 12 inç boyutlarında, 90Hz yenileme hızı ve 1200 x 2000 piksel çözünürlüklü IPS LCD bir ekran kullanılmıştı. Şu an için kesin olmasa da yeni modelde ekran boyutlarının sabit kalması, yenileme hızı ve çözünürlüğün bir miktar artması bekleniyor.

Üründe MediaTek Helio G100 Ultimate işlemcisi bulunuyor. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti 7 nm tabanlı işlemcilere göre daha az güç tüketiyor, daha az ısınıyor ve daha yüksek performans sunuyor. Muhtemelen yeni modelde Helio G100 Ultimate'tan daha iyi bir yonga seti kullanılacak.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa Genshin Impact'in 50 FPS seviyesinde çalıştığını görüyoruz. Yeni tabletin daha güçlü bir işlemciden güç alacağını düşününce oyun performansında bu seviyelerin de üzerine çıkacağını söyleyebiliriz.

Cihazda 18W hızlarında şarj olabilen 8.000 mAh'lik bir pil mevcut. Bu kapsamda yeni modelde 8.000 mAh veya üzeri bir bataryanın kullanılmasını bekliyoruz. Şarj hızlarında da kayda değer bir artış olabilir.

Infinix XPAD 30 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix XPAD 30 Pro'nun tanıtım tarihine ilişkin bir detay şu an için yok. Fakat burada XPAD 20 Pro'nun geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını söyleyebiliriz. Yeni modelde de çok yüksek ihtimalle bu yılın eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Infinix ülkemizde Note 40 veya Hot 60 Pro gibi modelleri satsa da maalesef bunların arasında geçen yıl piyasaya sürülen XPAD 20 Pro yok. Bu nedenle XPAD 30 Pro'nun büyük ihtimalle Türkiye'yi pas geçeceğini söyleyebiliriz.

Infinix XPAD 30 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere Infinix XPAD 20 Pro 250 dolardan (11.250 TL) başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Yeni modelin daha güçlü özellikler sunacağını düşündüğümüzde muhtemelen 299 dolar (13.460 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacağını söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Infinix XPAD 30 Pro'yla ilgili şu ana dek çok fazla detay paylaşılmasa da kullanıcıları memnun edecek özelliklere sahip olacağını düşünüyorum. Özellikle pil kapasitesinde ciddi artışlar bekliyorum. Bununla birlikte işlemcisinin de selefinde kullanılan MediaTek Helio G100 Ultimate'tan daha güçlü olacağını söyleyebilirim.