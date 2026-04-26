185Hz Ekranlı Oyun Tableti Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

Nubia çok yakında güçlü teknik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekecek Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'yu tanıtacak. Son gelişmeler tablet modelinin ne zaman tanıtılacağını ve temel teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Red Magic Gaming Tablet 5 Pro mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte cihazın özelliklerini, tanıtım tarihini ve tasarımını net bir şekilde öğrenebileceğiz.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 9 inç

9 inç Ekran Yenileme Hızı: 185Hz

185Hz Ekran Çözünürlüğü: 2400 × 1504 piksel

2400 × 1504 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 GPU: Adreno 840

Adreno 840 Batarya: 8.300 mAh

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Tablette Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemci halihazırda Xiaomi 17 Ultra, OnePlus 15 ve Honor Magic8 Pro gibi akıllı telefonlarda mevcut.

Bu işlemci 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Bunu biraz daha açacak olursak mimarideki nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Bu da 4 nm tabanlı yonga setlerine kıyasla daha az güç tüketeceği ve daha hızlı çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

İşlemcinin oyun performansı söz konusu olduğunda kullanıcıların hayal kırıklığına uğramayacağını söyleyebiliriz. Bu kapsamda OnePlus 15 ile yapılan testlerde Genshin Impact’in 60 FPS, Destiny Rising’in 60 FPS ve Fortnite’ın ise 100 FPS seviyesinde çalıştığını görüyoruz.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'da 9 inç boyutlarında, 185Hz yenileme hızı ve 2400 × 1504 piksel çözünürlük sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde veya web sayfası kaydırmalarında akıcı bir deneyim elde edebilecek.

Bununla birlikte tabletin OLED ekranı siyah renkleri en gerçekçi tonlarıyla gösterebilecek. Bu sayede LCD panellerdeki siyahın griye çalması gibi can sıkan sorunlar yaşanmayacak diyebiliriz. Bununla birlikte yüksek çözünürlüğü sayesinde ekranı net ve keskin bir şekilde görebileceksiniz.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Üründe 8.300 mAh kapasiteli bir pil karşımıza çıkacak. Maalesef şu an için şarj hızlarına ilişkin bir detay mevcut değil. Fakat amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 80W ile 100W arasında bir şarj desteği sunacak.

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Bilindiği üzere geçen yıl satışa çıkan RedMagic Gaming Tablet 3 Pro için 4 bin 199 yuanlık (27.610 TL) bir fiyat etiketi belirlenmişti. Red Magic Gaming Tablet 5 Pro'nun daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 4 bin 499 yuan (29.583 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olacak diyebiliriz. Bununla birlikte RedMagic Gaming Tablet 3 Pro Türkiye'de satılıyor. Bu nedenle yeni modelin tanıtıldıktan kısa bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Red Magic Gaming Tablet 5 Pro’nun mobil oyuncular için oldukça ideal bir seçenek olacağını düşünüyorum. Tabletin işlemcisi oyunlarda üst düzey bir performans sunacak. Benzer şekilde bataryası da uzun süre dayanarak gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi sorunları ortadan kaldıracak. Bunun yanı sıra ekran kalitesiyle de keyifli bir oyun deneyimi yaşayabileceksiniz.