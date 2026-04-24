144Hz AMOLED Ekranlı Android Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM ve Dahası

Infinix, GT 50 Pro'yu tanıttı. Böylece telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici görünüme sahip cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor. Bu sayede kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile oynanabiliyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Parlaklığı: 4.500 nit

4.500 nit Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass 7i

Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 8400 Ultimate

Dimensity 8400 Ultimate RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

256 GB / 512 GB UFS 4.1 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu, 30W kablosuz

Infinix GT 50 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Infinix'in yeni telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2644 piksel çözünürlük, 4.500 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Telefon ayrıca Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse GT 30 Pro'da ise 6,78 inç ekran boyutu, 1224 x 2720 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Infinix GT 50 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

GT 50 Pro'da Dimensity 8400 Ultimate işlemcisi mevcut. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 118 FPS'te, Asphalt Legends'ı ortalama 58 FPS'te, CarX Street'i ortalama 42 FPS'te, Genshin Impact'i ortalama 59 FPS'te, Wuthering Waves'i ortalama 57 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha verimde çalışıyor hem daha yüksek performans sunuyor.

İşlemcinin 3.25 GHz hızında çalışan bir çekirdeği ve 3.0 GHz hızında çalışan üç çekirdeği, oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.1 GHz hızında çalışan dört çekirdeği ise video izlemek ve internette gezinmek gibi işlerde devreye giriyor. Dimensity 8400'ün Ultimate sürümü daha önce daha önce Infinix Note 60 Ultra'da da tercih edilmişti. Serinin önceki modeli GT 30 Pro'da ise Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

Infinix GT 50 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiskel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiskel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulnuuyor. Cihaz ayrıca 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan GT 30 Pro'da 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti. Bu telefonda da 4K ve 1080p video kaydı desteği mevcut.

Infinix GT 50 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Infinix'in yeni telefonu, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse GT 30 Pro'da 5.500 mAh batarya kapasitesi, 45W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojileri tercih edilmişti.

Infinix GT 50 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda GT 50 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Infinix GT 50 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 376 dolar (16.929 TL)

376 dolar (16.929 TL) 12 GB RAM ve 512 GB depolama: 434 dolar (19.540 TL)

Infinix GT 50 Pro'nun 376 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 16 bin 929 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 34 bin TL civarında olabilir. Infinix GT 50 Pro'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle Infinix GT 50 Pro'nun oyun temasına sahip tasarımı ile etkileyici göründüğünü söyleyebilirim. Tasarımın yanı sıra özellikler de dkkatimi çekti. Cihazın güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini belirteyim. Yani oyunlarda kasma veya takılma gibi bir sorun yaşanmayacak.

Batarya kapasitesi, oyun odaklı bir telefon için bence biraz düşük. Bu tür bir telefonda daha büyük bir batarya görmek isterdim. AMOLED ekran, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımı çok keyifli hâle geliyor. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunun altını çizeyim. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.