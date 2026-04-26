vivo'dan 200 Megapiksel Kameralı ve 2K Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor!

vivo çok yakında merakla beklenen X500 serisini kullanıcıların beğenisine sunacak. Son gelişmeler serinin üst düzey özelliklere sahip Pro Max modelinin temel teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

vivo X500 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 Pro

Ana Kamera: 50 Megapiksel 1/1.28 inç Sony LYT-838 sensör (LOFIC teknolojisi destekli)

Periskop Telefoto Kamera: 200 Megapiksel

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Batarya: 7000 mAh

vivo X500 Pro Max Kamera Özellikleri Neler Olacak?

vivo X500 Pro Max modelinde LOFIC destekli 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacak. LOFIC teknolojisi sensörün aşırı ışığa maruz kalması durumunda oluşan piksel yanması ve detay kaybı gibi sorunların önüne geçecek.

Bunlara ek olarak üründe 200 megapiksel çözünürlüklü bir periskop telefoto kamerası bulunacak. Bu sayede çok uzağınızdaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflama imkanına sahip olacaksınız. Öte yandan şu an için kesin olmasa da 50 megapiksel çözünürlüklü bir ultra geniş açı kamerasına sahip olması bekleniyor. Bu da kadraja daha fazla detay sığdırabileceğiniz anlamına geliyor.

vivo X500 Pro Max Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Önceki sızıntılar ekran boyutunun 6,85 inç olacağını ortaya koymuştu. Fakat son raporlara göre vivo X500 Pro Max modelinde 6,9 inçlik daha büyük bir ekran yer alacak. Bu panel 2K çözünürlüğü de destekleyecek. Bu sayede ekrandaki detayları keskin ve net bir şekilde görme imkanınız olacak.

vivo X500 Pro Max İşlemcisi Ne Olacak?

Telefonda MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti henüz tanıtılmadığından şu an için neler sunacağına dair kesin şeyler konuşmak doğru olmaz. Fakat daha önceki sızıntılara göre 2 nm üretim teknolojisiyle geliştirilmesi bekleniyor.

Bunu biraz açmak gerekirse üretim teknolojilerindeki nm değeri ne kadar küçük olursa o kadar iyi. Örneğin 2 nm mimarili bir işlemci 3 nm tabanlı yonga setlerine kıyasla daha az ısınıyor ve daha az güç tüketiyor.

İşlemci oyun performansında da kullanıcıları üzmeyecek. Burada MediaTek'in halihazırdaki en güçlü donanımlarından Dimensity 9500 ile yapılan testlerde Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunların 60 FPS seviyesinde bir performans verdiğini görebiliyoruz.

Dimensity 9600 Pro genel anlamda çok daha iyi bir işlemci olacağından oyun performansında selefi Dimensity 9500'ın çok üzerine çıkacak. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir kasma ve donma olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

vivo X500 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu an için vivo'dan X500 serisinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Fakat güvenilir kaynaklara göre şirket yeni akıllı telefonlarını eylül ayında tanıtacak. Hatırlanacağı üzere X300 serisi de geçen yılın ekim ayında kullanıcılara sunulmuştu.

vivo, Türkiye pazarında fazlasıyla aktif bir marka. Çinli şirket an itibariyle ülkemizde X300 ve X300 Pro amiral gemileri başta olmak üzere çok sayıda telefon satışı yapıyor. Bu nedenle vivo X500 Pro Max'in de tanıtıldıktan bir süre sonra ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde diyebiliriz.

vivo X500 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo an itibariyle X300 Pro modelini resmi sitesinde 99.999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satıyor. X500 Pro Max'in işlemci ve kamera başta olmak üzere çok sayıda alanda daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunacağını göz önüne aldığımızda muhtemelen 105.000 ila 110.000 TL arasında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

vivo X500 Pro Max modeli amiral gemilerine dişli bir rakip olacak diye düşünüyorum. Beni burada en çok heyecanlandıran özelliği MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcisi oldu diyebilirim. Zira MediaTek'in bu sene Dimensity 9600 Pro ile bir seviye atlayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte 200 megapiksellik periskop telefoto kamerası da kamera tarafında da başarılı olacağının bir göstergesi.