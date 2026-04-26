realme'den Büyük Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Teknik özellikleriyle giriş segmente hitap etmesi beklenen realme C100x modeli kısa bir süre önce önemli bir sertifika aldı. Bu gelişme akıllı telefonun tanıtım öncesi önemli bir eşiği daha aştığı ve çok yakında tanıtılacağı şeklinde yorumlanabilir.

realme C100x BIS Sertifikası Aldı

realme C100x, RMX5366 model numarasıyla BIS sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun herhangi bir özelliğini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz.

realme C100x Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşlemci: Sekiz çekirdekli bir işlemci

Sekiz çekirdekli bir işlemci RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 7.500 mAh

7.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

realme C100x Ekran Özellikleri Neler Olacak?

realme C100x'te 6,8 inç boyutlarında 120Hz yenileme hızı sunan IPS LCD bir panel yer alacak. Kullanıcılar yüksek yenileme hızları sayesinde içerikleri, oyunları ve animasyonları çok daha akıcı bir şekilde deneyimleyebilecek.

Bununla birlikte IPS LCD ekran teknolojisi klasik LCD panellere kıyasla daha canlı renkler sunuyor ve özellikle ekrana yan açılardan baktığınızda renklerde belirgin bir bozulma yaşanmıyor. Yani AMOLED/OLED ekranlar kadar olmasa da ortalama düzeyde bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz.

realme C100x İşlemcisi Ne Olacak?

Maalesef şu ana dek akıllı telefonun hangi işlemiciden güç alacağıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Fakat burada geçen yıl satışa çıkan selefi realme C75x üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Bilindiği üzere cihazda 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen giriş segment Mediatek Helio G81 Ultra işlemcisi mevcut. Bu nedenle yeni modelde de benzer seviyede bir yonganın kullanılması bekleniyor.

Söz konusu donanımın oyun performansına baktığımızdaysa Call of Duty: Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 33 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 50 FPS'te oynatabildiğini görüyoruz. Yani düşük ayarlarda da olsa akıcı bir oyun deneyimi elde etmeniz mümkün olacak.

realme C100x Kamerası Nasıl Olacak?

Cihazda 50 megapiksel ana ve 5 megapiksel selfie kamerası yer alacak. Selefinde de aynı kamera özelliklerine yer verilmişti. Yani bir son dakika değişikliği olmadığı sürece cihaz bir önceki modele benzer bir kamera deneyimi sunacak.

realme C100x Bataryası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 45W hızlarında şarj olabilen 7.500 mAh'lik bir pil tercih edilecek. Cihaz giriş segmentte yer almasına rağmen kullanıcıları üzmeyecek bir pil kapasitesiyle gelecek diyebiliriz. Yani gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak. Bu arada selefinde 5.600 mAh'lik bir pile kullanılmıştı.

realme C100x Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Şu ana dek realme'den cihazın tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmese de güvenilir kaynaklara göre mayıs ayında konuyla ilgili bazı sürprizler yaşanabilir. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun teknik özelliklerini, fiyatını ve tasarımını resmi bir şekilde öğrenebileceğiz.

Çinli marka ülkemizde realme C75 ve C63 gibi akıllı telefonlarını satsa da realme C75x bunların arasında yer almıyor. Bu nedenle henüz kesin olmasa da cihazın Türkiye'yi pas geçmesi söz konusu.

realme C100x Fiyatı Ne Kadar?

Hatırlanacağı üzere realme C75x için 133 dolar (5 bin 985 TL) seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Yeni modelin pil kapasitesi gibi detaylarda daha üst düzey bir deneyim sunacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 150 dolar (6.750 TL) bandında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da ülkemzideki vergileri dahil ettiğimizde 12.860 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

realme C100x'in sızdırılan özelliklerine baktığımda tam anlamıyla bir giriş segment cihazı görüyorum. Daha önce şirketin realme 6i gibi giriş segment cihazlarını kullandım ve oyun performansı gibi konularda çok ciddi sorunlar yaşamadım. Benzer şekilde realme C100x'in de kullanıcıları performans açısından üzmeyeceğini düşünüyorum.