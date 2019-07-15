Influencerlar Takipçilerini Artık Eskisi Kadar Etkileyemiyor

Instagram’ı kişisel olarak kullanan insanların yanı sıra bu mecrayı ürün ve hizmet pazarlamak için kullananların sayısı da bir hayli fazla. Instagram paylaşımlarına eklenen etiketleri sürekli kullanan, “influencer” olarak isimlendirilen kullanıcıları çokça görüyoruz. Ancak son yapılan bir araştırma, influencerların etkileşim oranının bu zamana kadarki en düşük seviyelerde olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre Instagram kullanıcıları artık gönderileri daha az beğeniyor. Mobile Marketer tarafından gerçekleştirilen araştırma, beğeni ve takipçi sayısıyla hesaplanan etkileşim oranına dayanarak yapıldı. Buna göre 2019 yılındaki sponsorlu gönderiler için etkileşim oranı, üç yıl öncesine göre yüzde 4’ten yüzde 2.4’e kadar geriledi.

Üstelik oranların düşmesi sadece ortalama influencerlar için geçerli değil. Özellikle gezi influencerları için etkileşim oranı daha da düşmüş durumda. Araştırmaya göre en yüksek etkileşim oranına sahip olan gezi influencerlarının etkileşim oranı, geçen seneden beri yüzde 8’den yüzde 4.5’a düştü.

Oranlar her ne kadar umutsuz bir tablo çizse de araştırmada takipçi sayısı az olan hesaplar için olumlu bir yön de bulunuyor. Daha düşük sayıda takipçisi olan hesapların etkileşim oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. En az 10.000 takipçisi olan influencerların etkileşim oranı yüzde 3.6 iken 1.000-5.000 arası takipçiye sahip olanların etkileşim oranının ise yüzde 8.8 olduğu görülüyor.