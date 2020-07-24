İngiltere Sosyal Medya Düzenlemesi İçin Düğmeye Bastı: İşte Detaylar!

Küresel çapta en büyük etkilerden bir tanesine sahip olan İngiltere sosyal medya düzenlemesi için çok büyük çalışmalar başlattı. Özellikle de internette ortaya çıkan çok tehlikeli bilgiler bu kararda etkiliydi.

Komite Başkanı Julian Knight, teknoloji şirketlerinin kendi kurallarını kendilerinin belirlemelerine izin verilmemesi gerektiğini ifade ederek konuya başladı. Knight, "Doğru yasama yapısının halen ortaya konmadığını görüyoruz ve sosyal medya şirketlerinin vicdanlarına bel bağlamaya devam ediyoruz. Bu yeterli değil. Elimizdeki mevcut yasalar bu amaca uygun değil ve biz hala bekliyoruz. Şu ana kadar bu konuda çok fazla gecikme yaşandığını görüyorum" diyerek sözlerini sertleştirdi.

İngiltere sosyal medya düzenlemesi tepki topladı

Çocukların şiddet ve istismara karşı korunması için çalışmalar yapan yardım kuruluşu NSPCC, bu karardan mutlu olacaklarını ifade etti. Başka kuruluşlar da yine benzer şekilde desteğini iletti. Ancak asıl önemli olan hükümetin ne söyleyeceğiydi.

Kuruluşun çocukların güvenliğiyle ilgili internet politikaları bölümü başkanı Andy Burrows, "Parlamento Komitesi, yasal düzenlemenin hızı ve düzenleyici kurumların gerekli güce sahip olup olmadığı konusunda kaygı duymakta haklı" diyerek olaya farklı bir açıdan destek vermiş oldu. Ancak yine de hiç kimse sosyal medya platformlarını tam olarak kısıtlamak istemiyordu.

Hükümet yetkilileri ve Parlamento'nun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi bu kararların çok hızlı bir şekilde alınacağını ifade etti. Özellikle de çocukların korunması için böyle bir çalışmanın yürütülmesi gerektiği söylendi. Sizce böyle bir sosyal medya kısıtlaması gerekli mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.