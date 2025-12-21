3D Yazıcıyla Üretilen Mouse Tanıtıldı: Etkileyici Özelliklere Sahip!

Oyun dünyasında donanım üreticileri genellikle ham performans verilerine odaklanırken, Inphic markası bu kez üretim tekniğiyle fark yaratan yeni bir modele imza attı. Şirket geleneksel üretim yöntemlerini bir kenara bırakarak tamamen 3D yazıcı teknolojisiyle geliştirdiği yeni oyuncu faresini piyasaya sürdü.

Inphic IN10 olarak adlandırılan bu yeni mouse, standart enjeksiyon kalıplama yerine ışığa duyarlı reçine kullanılarak 3D baskı süreciyle üretiliyor. Markanın benimsediği yenilikçi yaklaşım farenin hem tasarımında hem de performansında ilginç detayları beraberinde getiriyor. İşte detaylar!

Inphic IN10 Oyuncu Mouse Özellikleri

Inphic'in yeni faresi, üretim tekniğinin bir getirisi olarak biyomimetik bir bal peteği yapısına sahip. Cihazın sahip olduğu delikli dış kabuk hava akışını artırarak el terlemesini azaltmayı hedeflerken, aynı zamanda farenin toplam ağırlığını da bir hayli düşürüyor. Öyle ki yaklaşık 72 gramlık bir ağırlığa sahip olan IN10 hafif mouse arayan oyuncular için ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Şirket yetkilileri, cihaz gövdesindeki farklı bölgelerin elin tutuş pozisyonuna göre değişen yumuşaklık ve sertlik seviyeleriyle ayarlandığını belirtiyor. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda bile yüksek bir konfor sağlanıyor. Bununla birlikte farenin tasarımı kadar teknik özellikleriyle de oldukça etkileyici.

IN10'un kalbinde Inphic'in özel KP950B kontrol çipi ve PixArt’ın PAW3950 optik sensörü yer alıyor. Cihazın DPI değeri yazılım desteğiyle beraber 50 ila 30.000 arasında ayarlanabiliyor. Tuş tarafında ise 100 milyon tıklama ömrüne sahip TTC Qinglong optik anahtarların kullanıldığı belirtiliyor.

Bağlantı konusunda da oldukça zengin olan yeni model üç farklı kullanım modu ev sahipliği yapıyor.

Kablolu Mod: USB-C üzerinden 1.000 Hz raporlama hızı vadediyor

USB-C üzerinden 1.000 Hz raporlama hızı vadediyor Kablosuz Mod: 2.4 GHz bağlantı ile 8000 Hz'e kadar çıkan yüksek hız sunuyor.

2.4 GHz bağlantı ile 8000 Hz'e kadar çıkan yüksek hız sunuyor. Bluetooth: Günlük kullanım için Bluetooth 5.0 desteği sunuyor.

Son olarak cihazın enerji ihtiyacını dahili 500 mAh şarj edilebilir batarya karşılarken ürünün kutu içeriğinde 1.8 metrelik örgü kablo ve 8K nano kablosuz alıcı gibi aksesuarlar yer alıyor.

Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Inphic, yeni oyun mouse'u modelini Çin pazarında resmen satışa sundu. Fiyat/performans dengesiyle dikkat çeken cihazın etiket fiyatı 423.3 Yuan olarak belirlendi. Bu da güncel kurla yaklaşık 60 dolara tekabül ediyor.

Modelin küresel pazara ve Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda ise şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.