A101 Ucuz Telefon, Oyun Monitörü, Kulaklık ve Mouse Satacak

A101'de uygun fiyatlı Realme Note 60, 34 inç oyun monitörü, Thull oyuncu hoparlörü, Thull kablosuz kulaklık, Thull kulaküstü kulaklık, Thull 3200 DPI oyuncu mouse'u, Thull oyuncu klavyesi, direksiyon, pedal ve vites seti satılacak. A101 marketlerde ayrıca akıllı televizyonlar da satışa sunulacak.

A101'de Satılacak Realme Note 60 ve Oyuncu Ekipmanın Fiyatı

A101'de 18 Aralık 2025 tarihinden itibaren Realme Note 60'ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 199 TL fiyat etiketiyle satılacak. Telefonun arka yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yarıdmcı lens bulunuyor. Ön kamera ise 5 megapiksel çözünürlüğünde. Telefonun LCD ekranı, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de 34 inç ekran büyüklüğüne sahip oyun monitörü 10 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılacak. Monitör, VA panel üzerinde 1440 x 3440 piksel çözünürlük, 180Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi sunuyor. İki adet HDMI, iki adet DisplayPort ve bir adet ses çıkışına sahip olan montiör ayrıca Freesync ve G-Sync teknolojilerini destekliyor.

Direksiyon, pedal ve vites seti 10 bin 999 TL'ye satılacak. 18 Aralık'ta satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 599 TL fiyata sahip Thull oyuncu hoparlörü, 349 TL fiyatlı Thull oyuncu klavyesi, 399 TL fiyatlı Thull kablosuz kulaklık ve 449 TL fiyata sahip Thull kulaküstü kulaklık bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 249 TL fiyatlı Thull oyuncu mouse, 24 bin 999 TL fiyata sahip Toshiba 65 inç 4K akıllı televizyon, 16 bin 999 TL fiyatlı Onvo 55 inç Frameless 4K QLED Google TV ve 15 bin 999 TL fiyata sahip Toshiba 50 inç 4K akıllı televizyon da satışa sunulacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.