İnsan Dokusu ve Damarlarıyla Yapay Kalp Üretildi

Yapay organlar konusunda çalışmalarını sürdüren bilim insanları, insan dokusu ve damarlarını kullanarak, üç boyutlu yazısı marifetiyle yapay kalp üretmeyi başardıklarını duyurdular. Yapılan çalışmanın dünyada bir ilk olan gelişmenin, organ naklini tamamen değiştirebileceği dile getirildi.

Tel Aviv Üniversitesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, bir hastalarına ait dokuları ve damaları kullanarak, üç boyutlu yazıcıdan kalp çıkardılar. Proje başkanlık eden Prof. Tal Dvir, “Dünyada ilk kez bütün bir kalp hücreleri, kan damarları, odacıkları ve karıncıklarıyla birlikte bir bütün olarak başarılı bir şekilde tasarlandı ve üretildi” dedi. Daha önce üç boyutlu yazıcıyla silikon bir kalp yapıldığını hatırlatan Dvir, “Ancak onda hücreler ve kan damarları yoktu” diye konuştu.

Bugüne kadar üç boyutlu yazıcılar ile sadece çeşitli basit dokular gün yüzüne çıkarılıyordu. İşlevsel olmaktan çok uzak olan bu dokuları gerçeğe daha yakın hale getirmek üzere harekete geçen bilim insanları, yeni gelişmelerin önünü açacak ilk adımı attılar. Kalp, bir tavşanın kalbinin büyüklüğünde ancak uzmanlar aynı teknolojiyi kullanarak daha büyük olan insan kalbinin de üretilebileceğini belirtiyor. Yine de bilim insanları, üç boyutlu yazıcıyla üretilen kalbin tam anlamıyla fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için aşılması gereken zorluklar bulunduğunu ifade ediyor.

Dvir, “Belki 10 yıl içinde dünyadaki pek çok hastanede organ yazıcıları olacak ve bu tarz prosedürler bir rutin haline gelecek” öngörüsünde bulundu. Ancak Dvir, başlangıçta kalpten daha az karmaşık olan başka bir organın tercih edileceğini düşündüğünü söyledi.