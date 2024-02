İnsanların Yerini Alacak Robotlar, Çalışma Alanlarında Nasıl Görünecek? (Video)

Yapay zekanın ve insansı robotların gelişen teknoloji ile birlikte büyük bir ivme kazandığı aşikar. Her geçen gün karşılaştığımız şaşırtıcı görüntülere bir yenisi daha eklendi. 1X, insanların yerini alması beklenen insansı robotların çalışma alanlarında nasıl olacağını gösteren bir video paylaştı.

Norveç merkezli insansı robot üretici 1X, OpenAI'dan ciddi bir yatırım aldıktan hemen sonra kendi alanında dikkat çeken çalışmalara imza atmaya başladı. "Eve" isimli insansı robot üzerinde çalışmaya devam eden şirket, bu robotla otonom iş ve çalışma alanı kurmayı hedefliyor. Bunun için de gelişmiş bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışıyor.

Yaklaşık 4 gün önce 1X'in YouTube'da paylaştığı videoda Eve isimli robotların çalıştığını görüyoruz. Şirket, videonun açıklamasına şu notları düşmüş: “Bu videoda uzaktan kontrol, bilgisayar grafikleri / CGI, montaj için kesme çalışması, video hızlandırması ya da senaryolu bir plan yok. Tüm robotlar sinir ağları ile kontrol ediliyor.”

Şirketin kurduğu altyapı ile Eve robotların görsel olarak eğitilebildiği ve alana ya da ihtiyaca göre geniş özelleştirmeler yapılabildiği söylenebilir. Bahsi geçen eğitim uzaktan kontrol ile gerçekleştiriliyor. Böylece 1X öğrenebilen bir robot ağı oluşturarak gelecekte Eve'in ticari alanda kullanılmasını garantiliyor.

Bildiğiniz üzere daha önce Boston Dynamics'in insansı robotu Atlas için de çalışma odaklı video paylaşımı yapılmıştı. Hyundai çatısı altında bulunan şirket, Atlas robotu için X üzerinden yeni bir video paylaştı.

Can't trip Atlas up! Our humanoid robot gets ready for real work combining strength, perception, and mobility. pic.twitter.com/f7mcnvbw3L