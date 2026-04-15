OPPO'nun Şarjı 16 Gün Giden Saati Global Yolunda! Fiyatı Açıklandı

OPPO, mart ayında Çin’de kullanıcılara sunduğu Watch X3 modelini 21 Nisan'da globale getirecek. Peki, 16 güne kadar kullanım ömrü sunacağı belirtilen akıllı saatin özellikleri ve fiyatı ne olacak? İşte OPPO Watch X3’ün özellikleri ve fiyatı!

OPPO Watch X3 Özellikleri Neler Olacak?

Kasa : Titanyum alaşım

: Titanyum alaşım Boyut : 47.4 mm çap

: 47.4 mm çap Kalınlık : 11.0 mm

: 11.0 mm Ağırlık : 43 g

: 43 g Ekran : 1.5 inç AMOLED

: 1.5 inç AMOLED Çözünürlük : 466 × 466 piksel

: 466 × 466 piksel Parlaklık : 3000 nit

: 3000 nit Cam : Safir (Mohs ~8+)

: Safir (Mohs ~8+) İşlemci : Snapdragon W5

: Snapdragon W5 Bağlantı : 4G (eSIM), çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC

: 4G (eSIM), çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC Batarya : 646 mAh

: 646 mAh Kullanım süresi : 3 gün yoğun, 5 gün normal, 16 gün tasarruf modu

: 3 gün yoğun, 5 gün normal, 16 gün tasarruf modu Şarj : 7.5W, 75 dakikada tam dolum, 10 dakikada 24 saat kullanım

: 7.5W, 75 dakikada tam dolum, 10 dakikada 24 saat kullanım Sağlık sensörleri : glikoz ölçümü, tansiyon takibi, EKG, kalp atış hızı, SpO2, uyku takibi (uyku apnesi dahil), bilek sıcaklığı

: glikoz ölçümü, tansiyon takibi, EKG, kalp atış hızı, SpO2, uyku takibi (uyku apnesi dahil), bilek sıcaklığı Spor özellikleri: 100+ spor modu, VO2 Max, laktat eşiği, yapay zeka koçu

100+ spor modu, VO2 Max, laktat eşiği, yapay zeka koçu Dayanıklılık : 5ATM, IP68, IP69

: 5ATM, IP68, IP69 Renkler: Titanyum ve Siyah

OPPO Watch X3'ün Ekran Özellikleri Neler?

OPPO Watch X3 modeli, 466 × 466 piksel çözünürlük ve 3000 nit parlaklık sunan AMOLED bir ekrana sahip olacak. Kullanıcılar, parlaklık seviyesinin yüksek olması sayesinde güneş ışığı altında ekranı görememe gibi sorunlar yaşamayacak.

Bunlara ek olarak üründe safir cam ve titanyum alaşım bir kasa mevcut olacak. Bu da sağlamlık gibi konularda üst düzey bir kullanıcı deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Öte yandan, 47.4 mm çapına, 43 gram ağırlığa ve 11 mm kalınlığa sahip olacağını söyleyebiliriz.

OPPO Watch X3'ün Sağlık Özellikleri Neler?

Eğer sağlık özelliklerine önem veren bir kullanıcıysanız OPPO Watch X3 sizin için uygun bir seçenek olabilir. Akıllı saat, gerçek zamanlı kan şekeri takibi, kan basıncı ölçümü, kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve uyku takibi gibi özellikler sunuyor.

OPPO Watch X3'ün Batarya Özellikleri Neler?

OPPO Watch X3 modelinde 646 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor. Şirketin iddiasına göre saat yoğun kullanımda 3 gün, normal kullanımda 5 gün ve güç tasarrufu modunda ise 16 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca batarya 75 dakikada tamamen şarj olabiliyor. 10 dakikalık şarjla da 24 saate kadar kullanım olanağı sağlıyor.

OPPO Watch X3 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun açıklamasına göre Watch X3 modeli globalde 449 dolarlık (20.100 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak. Hatırlanacağı üzere ürünün Çin fiyat etiketi 2600 yuan (17.080 TL) olarak açıklanmıştı. Yani global ve Çin versiyonları arasında fiyat farklılıkları olacak.

Çinli markanın genellikle akıllı telefonlarını ülkemizde gördüğümüz için Watch X3’ün Türkiye’ye gelme ihtimali oldukça düşük görünüyor. Yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

OPPO Watch X3’ün sağlık özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanacağını düşünüyorum. Buna ek olarak 16 güne kadar pil ömrü, AMOLED ekranı ve 100’den fazla spor modu da cihazın güçlü bir deneyim sunacağının bir kanıtı diyebilirim. Zira kendi kullandığım akıllı saatte bu özelliklerin yarısına bile ulaşamıyorum.