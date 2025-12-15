Breaking Bad'in Yıldızı Olan Robot Süpürge Markası İflas Etti

Bir zamanlar robot süpürge dendiğinde akla gelen ilk marka olan iRobot iflas etti. 35 yıl önce savaş alanlarında ve uzay keşiflerinde kullanılacak robotlar geliştirmek için kurulan ve 2002'den çıkardığı Roomba ile temizliğe bakış açımızı değiştiren şirket, artık yok.

Robot Süpürge Devi iRobot İflas Bayrağını Çekti!

1990’da MIT kökenli bir robotik şirketi olarak kurulan iRobot, uzun yıllar askeri ve araştırma amaçlı robotlar geliştirdikten sonra 2002’de ilk robot süpürgesi Roomba’yı piyasaya sürdü. Ürünün başarısı ise tarihe geçti.

Alanında öncü olan iRobot, Roomba modelleri ile yüzde 70’e varan pazar payına ulaştı. Ancak robot süpürgelerin yaygınlaşması ve sadece zenginlere özel olmaktan çıkması şirket için durumu değiştirdi.

Özellikle 2010'ların sonlarına doğru Xiaomi gibi Çinli markaların fiyat/performans oranlı modellerinin yükselişe geçmesinin ardından iRobot için zor günler başladı. Pazar payı hızla eriyen şirket, gelir ve kullanıcı kaybetmeye başladı.

İpucu Kutusu iRobot'un süpürgeleri Breaking Bad isimli dizinin bölümlerinde de Jesse Pinkman'ın evinde karşımıza çıkmış ve hikayede küçük ama kritik rol oynamıştı.

Bu noktada iRobot'a yardım eli uzatan şirket ise Amazon oldu. 2022'de iRobot'u satın almak isteyen Amazon, bunun için 1.7 milyar doları gözden çıkardı. Ancak çeşitli rekabet kurumlarının Amazon'un tekel olmasına karşı çıkması bu anlaşmanın iptaline neden oldu.

Tüm bu süreçlerden birbiri ardına yaralar alan iRobot için son darbe de ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. iRobot, ABD merkezli bir şirket olmasına ve pazar payının büyük oranda bu ülkede olmasına rağmen üretimi yurt dışında yaptırıyordu.

Ancak Trump'ın yurt dışından gelen ürünlere koydığu ek gümrük vergileri Vietnam'da üretim yapan iRobot'un yüzde 46 ek vergi ile karşılaşmasına neden oldu. Bu da fiyatı etkiledi ve ürün rekabette daha da geride kaldı.

Tüm bu gelişmeler iRobot'un sonunda iflas etmesine neden oldu. Şirket, halihazırda sözleşmeli üreticisi olan Çin merkezli Picea Robotics tarafından satın alınacak. Üstelik bunun için para bile ödemeyecek.

Picea Robotics, satın alım karşılığında iRobot'un kendisine olan yaklaşık 264 milyon dolarlık borcunu silecek. iRobot'a göre bu süreç mevcut müşteri deneyimini etkilemeyecek. Markanın yakın gelecekte ismen de olsa yeniden aktif olması bekleniyor.