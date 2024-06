Başparmak Boyutunda: Insta360 GO 3S Tanıtıldı!

Insta360 başparmak boyutundaki GO 3 aksiyon kamerasının geliştirilmiş versiyonu GO 3S'yi piyasaya sürdü. İşte video kayıt çözünürlüğünde iyileştirmeler ve Apple Find My gibi özellikler ile donatılan kameranın tüm detayları!

Insta360 GO 3S Özellikleri ve Fiyatı

GO 3 modelinde maksimum 2.7K çözünürlükte kayıt yapabiliyorduk. GO 3S ile video kayıt çözünürlüğü 4K 30 FPS seviyene çıktı ve ağır çekim yapmak isteyenler için 2.7K 50 FPS modu bulunuyor. Apple'ın Find My uygulaması ile uyumlu olan bu kamerayı bir iPhone'la eşleştirdiğinizde, açık veya kapalı fark etmeden yerini görebiliyorsunuz.

Insta360 GO 3S'te suya dayanıklılık kapasitesi 5 metreden 10 metreye çıktı ancak bu yalnızca kameranın kendisi için geçerli; Aksiyon Pod'u ile suya dalmak için dalış kılıfına / çantasına sahip olmanız gerekiyor.

Yatay ve dikey çekimi otomatik olarak algılayabilen aksiyon kamerasında ultra geniş çekimler için MegaView FOV ayarı bulunuyor. Uzun süreli etkinlikler için kamerayı belirlenen aralıklarla otomatik olarak açıp kapatan aralıklı video işlevi ve dinamik zaman atlama efekti GO 3S'in diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Görsel olarak GO 3 ile neredeyse aynı olan Insta360 GO 3S, siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor. Insta360 GO 3S fiyatı 64 GB'lık model için 399,99 dolar, 128 GB'lık model için ise 429,99 dolar olarak belirlendi.