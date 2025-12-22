Instagram'ın Başındaki İsim TikTok'u Nasıl Yeneceklerini Açıkladı

Instagram ve TikTok arasındaki sosyal medya savaşları hızla devam ediyor. Her iki platform da popülaritesini ve kullanım oranını her geçen saniye artırırken, Instagram'ın başındaki isim Adam Mosseri'den ilginç açıklamalar geldi. Mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Mosseri, TikTok'u nasıl yenmeyi planladıklarından da bahsetti.

Instagram'dan Öz Eleştiri: TikTok Daha İyi

Geçtiğimiz gün Semafor'un podcast programına konuk olan Instagram Başkanı Adam Mosseri, odlukça ilginç bazı açıklamalar yaptı. Özellikle TikTok ile olan rekabet hakkında konuşan Mosseri, durum değerlendirmeleri ve gelecek planlarından bahsetti.

Açıklamalarına bir öz eleştiri ile başlayan Adam Mosseri, Instagram'ın orijinal misyonu olan "arkadaşlar için fotoğraf paylaşma uygulaması" kimliğinden uzaklaştıklarını söyledi. Bunun bazı kullanıcıları kızdırdığının altını çizdi.

Mosseri aynı zamanda TikTok'un gençler arasında daha popüler olduğunu, şirketin trend yaratma konusunda Instagram'ın önünde olduğunu ve algoritmalarının daha iyi çalıştığını itiraf etti. Belirmekte fayda var ki Instagram hala TikTok'tan daha fazla kullanıcıya sahip.

Ancak TikTok, gençler arasında daha popüler. Özellikle ABD'deki gençler arasında TikTok'un tartışılmaz bir üstünlüğü var ve Instagram'a "yaşlı uygulaması" gözüyle bakılıyor. Ancak Mosseri bunun değişebileceğine inanıyor.

Instagram Algoritması Baştan Aşağı Değişecek

Bildiğiniz üzere TikTok bir süredir ABD'de zor günler geçiriyor. Adam Mosseri'ye göre ABD'nin yaptığı "ya sat ya da kapat" baskısı rakibini yavaşlattı ve bu durum Instagram'a kendi algoritmalarını düzeltmek için zaman kazandırdı.

Instagram, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde algoritmasını baştan aşağı yenilemeyi planlıyor. Bu sayede herkese aynı videoların gösterilmesi sorunu ortadan kalkacak. Kullanıcılar algoritmaya "şunu istiyorum" diyebilecek. Bu da daha kişiselleştirilmiş bir video akışını kullanıcı deneyimini bizlere sunacak.

Instagram Uzun ve Premium İçeriklere Odaklanabilir

Instagram'ın TikTok'u yenmek için asıl planı ise farklı. Bildiğiniz üzere platform, bugüne kadar pek çok video formatı denedi ama en çok kısa videolarda başarılı oldu. İnsanların zombi gibi kaydırdığı kısa videolar Instagram'ı inanılmaz bir başarıya ulaştırdı.

Ancak Adam Mosseri rekabette öne geçmenin yolunun uzun ve premium içerikler olduğuna inanıyor. Mosseri bu konuyu çok fazla detaylandırmadı ve kesin bir şey söylemektense açık bir kapı bıraktı diyebiliriz. Ancak bununla ilgili iki farklı yorum yapabilriiz.

Bunlardan ilki Instagram'ın YouTube tarzı uzun videolara odaklanması. Kısa videolar bağımlılık yapıyor olabilir, ancak kullanıcı sadakati uzun videolarda. Pek çoğumuz kısa videolarda akışı izliyor ve izlediği videoları yayınlayan hesapları takip etmiyor.

Ancak YouTube daha kaliteli videolar barındırıyor ve insanlar bir akış için değil, o kanal ve kanalın ürettiği için içerik için izliyor. Mosseri "premium" kelimesiyle sadece uzun videoları değil kaliteli kısa videoların da sinyaini veriyor olabilir.

Bildiğiniz üzere günümüzde Shorts şeklinde çekilen diziler bile mevcut. Belki de Instagram, uzun videolarla birlikte bu konuya da ağırlık göstererek özel içerikler sunabilir. Ancak şimdilik kesin bir bilgi yok.