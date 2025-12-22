Electronic Arts 2025 Yılında Bu Oyunlara Acımadı: Onlarca Oyuna Veda

Bildiğiniz gibi yayıncılar, gerek eski ve gerekse de yeteri kadar aktif olarak kullanılmayan oyunlarının sunucularını bir süre sonra kapatma kararı alıyor. Bu sayede, hem geliştirilme aşamasındaki ve hem de güncel oyunlar için ekstradan kaynak yaratılmış da oluyor. Geçmişte pek çok büyük yayıncı bu yönde kararlar almışlardı. Electronic Arts da bunlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz yıllarda pek çok eski oyununun sunucusunu kapatan Amerika menşeli yayıncı, bu yıl da hatırı sayılır sayıda oyununun fişini çekti.

Electronic Arts, Bu Yıl İçerisinde Yirmiden Fazla Oyunu Kapattı

2025 yılına girişimizden kısa bir süre sonra, 16 Ocak 2025 tarihinde Rory McIlroy PGA Tour ile açılışı yapmıştık. Bu oyunu 24 Ocak 2025 tarihinde Simpsons: Tapped Out takip etmiş iken, Aradan geçen zaman zarfında ise FIFA 23, Madden, UFC, NCAA 14 ve Need for Speed: Rivals oyunları listeye eklenmişti. Son olarak 19 Aralık 2025 tarihinde ise 2019 yılında çıkan GRID ile vedalaşmıştık. Toplamda yirmi üç kadar oyunun yer aldığı listenin tümü için aşağıya bakabilirsiniz.

16 Ocak 2025

Rory McIlroy PGA Tour

24 Ocak 2025

The Simpsons: Tapped Out

29 Ocak 2025

Blood & Glory Immortals

Contract Killer: Sniper

Deer Hunter Classic

Dino Hunter: Deadly Shores

Eternity Warriors 4

Frontline Commando 2

Frontline Commando: D-Day

17 Şubat 2025

UFC 3

13 Mart 2025

EA Sports UFC Mobile 2

NCAA 14

30 Haziran 2025

Madden NFL 21

6 Ekim 2025

NHL 21

7 Ekim 2025

Need for Speed: Rivals

20 Ekim 2025

Madden NFL 22

30 Ekim 2025

FIFA 23

8 Kasım 2025

DiRT Showdown

DiRT 3

GRID Autosport

GRID 2

30 Kasım 2025

EA Sports FC Empires

19 Aralık 2025

GRID (2019)

Elbette sunucuları kapatılacak oyunlar bunlar ile sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz aylarda yapılan duyurular ile Anthem sunucularının 12 Ocak 2026, NBA Live 19 sunucularının 30 Ocak 2026, Real Racing 3 19 Mart 2026 ve The Sims Mobile sunucularının da 20 Ocak 2026 tarihinde kapanacağı açıklanmıştı. Bunlar elbette ilk çeyrekte kapatılacak olan oyunlar olup, diğer çeyrekler için de olası kapatılma haberlerinin gelmesi yüksek ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz.