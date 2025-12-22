Electronic Arts 2025 Yılında Bu Oyunlara Acımadı: Onlarca Oyuna Veda
Electronic Arts, kaynak aktarımı dolayısı ile eskide kalan oyunların çok oyunculu modlarının fişini çekti. İşte o oyunlar...
⚡ Önemli Bilgiler
- Amerika menşeli yayıncı, bu yıl içerisinde yirmi üç oyunun sunucusunu kapattı.
- Sunucusu kapatılan oyunlar arasında, DiRT, FIFA, Madden, Need for Speed ve UFC gibi popüler markalar bulunuyor.
- 2026 yılında da Anthem, NBA Live 19, The Sims Mobile ve daha pek çok oyunun sunucusu kapatılacak.
Bildiğiniz gibi yayıncılar, gerek eski ve gerekse de yeteri kadar aktif olarak kullanılmayan oyunlarının sunucularını bir süre sonra kapatma kararı alıyor. Bu sayede, hem geliştirilme aşamasındaki ve hem de güncel oyunlar için ekstradan kaynak yaratılmış da oluyor. Geçmişte pek çok büyük yayıncı bu yönde kararlar almışlardı. Electronic Arts da bunlardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz yıllarda pek çok eski oyununun sunucusunu kapatan Amerika menşeli yayıncı, bu yıl da hatırı sayılır sayıda oyununun fişini çekti.
Electronic Arts, Bu Yıl İçerisinde Yirmiden Fazla Oyunu Kapattı
2025 yılına girişimizden kısa bir süre sonra, 16 Ocak 2025 tarihinde Rory McIlroy PGA Tour ile açılışı yapmıştık. Bu oyunu 24 Ocak 2025 tarihinde Simpsons: Tapped Out takip etmiş iken, Aradan geçen zaman zarfında ise FIFA 23, Madden, UFC, NCAA 14 ve Need for Speed: Rivals oyunları listeye eklenmişti. Son olarak 19 Aralık 2025 tarihinde ise 2019 yılında çıkan GRID ile vedalaşmıştık. Toplamda yirmi üç kadar oyunun yer aldığı listenin tümü için aşağıya bakabilirsiniz.
16 Ocak 2025
- Rory McIlroy PGA Tour
24 Ocak 2025
- The Simpsons: Tapped Out
29 Ocak 2025
- Blood & Glory Immortals
- Contract Killer: Sniper
- Deer Hunter Classic
- Dino Hunter: Deadly Shores
- Eternity Warriors 4
- Frontline Commando 2
- Frontline Commando: D-Day
17 Şubat 2025
- UFC 3
13 Mart 2025
- EA Sports UFC Mobile 2
- NCAA 14
30 Haziran 2025
- Madden NFL 21
6 Ekim 2025
- NHL 21
7 Ekim 2025
- Need for Speed: Rivals
20 Ekim 2025
- Madden NFL 22
30 Ekim 2025
- FIFA 23
8 Kasım 2025
- DiRT Showdown
- DiRT 3
- GRID Autosport
- GRID 2
30 Kasım 2025
- EA Sports FC Empires
19 Aralık 2025
- GRID (2019)
Elbette sunucuları kapatılacak oyunlar bunlar ile sınırlı kalmayacak. Geçtiğimiz aylarda yapılan duyurular ile Anthem sunucularının 12 Ocak 2026, NBA Live 19 sunucularının 30 Ocak 2026, Real Racing 3 19 Mart 2026 ve The Sims Mobile sunucularının da 20 Ocak 2026 tarihinde kapanacağı açıklanmıştı. Bunlar elbette ilk çeyrekte kapatılacak olan oyunlar olup, diğer çeyrekler için de olası kapatılma haberlerinin gelmesi yüksek ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz.