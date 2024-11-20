Instagram "Algoritma Sıfırlama" Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Instagram, kullanıcıların içerik önerilerini sıfırlayarak platformda tamamen yeni bir başlangıç yapmalarına olanak tanıyan bir özelliği test etmeye başladığını duyurdu. Bu yenilik, özellikle gençlere yönelik güvenli ve yaşa uygun bir deneyim sunmayı hedefleyen araçların bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Keşfet, Reels ve Akış bölümlerindeki önerilen içerikleri tek bir dokunuşla temizleyebilecek. Ayrıca takip ettikleri hesapları gözden geçirme ve artık ilgilerini çekmeyenleri takipten çıkarma imkanına da sahip olacaklar.

Gençler için Daha Güvenli Sosyal Medya

Son zamanlarda özellikle gençlerin karşısında çıkan uygunsuz ve olumsuz içeriklerin önüne geçilmesi için ekstra önlem alan Instagram, bundan böyle içerik koruma katmanları kullanarak bu gibi içeriklerin gençler önüne serilmesine engel olacak.

Ayrıca kullanıcılar, ilgi duydukları konuya odaklanma şansına sahip olacaklar. Bu da; kitaplar, yemek tarifleri, seyahat gibi ilgi alanlarını seçerek akışlarında diledikleri konuyu görebilecekler demek oluyor.

Son olarak, "Dijital Düzenleme Araçları" adı altında bir bölümde etkinlikler yönetilecek. Burada gençler, geçmişteki etkileşimlerini inceleyip düzenleme veya silme imkanı veriyor.

"İlgimi Çekmiyor" Butonuyla İçerikleri Sınırlayın

Bu yeni özellik, Instagram’ın mevcut içerik özelleştirme araçlarını tamamlamayı hedefliyor. Kullanıcıların hizmetine sunulacak yeni özellikler şu şekilde: