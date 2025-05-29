Android Telefonların Şarjını Su Gibi İçen Uygulamayı Hemen Güncelleyin

Android telefon sahipleri, son zamanlarda telefon şarjlarının çok çabuk bittiğinden yakınmaya başladı. Pixel cihaz sahipleri, Mayıs 2025 güncellemesinin ardından pillerinin çok hızlı bittiğini bildirdiler. Sorunun kaynağı güncelleme kaynaklı gibi görünse de asıl problem, aslında pek çok kullanıcının tercih ettiği bir uygulamaymış.

Cihazların hızlı pil tüketimi sorununun Instagram uygulamasından kaynaklı olduğu anlaşıldı. Peki bu sorun nasıl çözülür?

Güncellenmeyen Instagram Aşırı Şarj Tüketiyor

Google'ın Android yardım sitesinde bir destek gönderisi yayınlandı ve sorunun Instagram kaynaklı olduğu belirtilerek bir çözüm sunuldu. Söylenene göre Meta, 382.0.0.49.84 sürümlü Instagram uygulamasını mağazaya yükledi. Google, Instagram'ı güncellemenin, aşırı şarj tüketimini durduracağını bildirdi.

Android telefonunuzda veya tabletinizde Instagram yüklüyse, pil ömrünüzü korumak için hemen Google Play Store'a giderek uygulamanın en son sürümünü indirdiğinizden emin olun.

Instagram Nasıl Güncellenir?

Uygulamanın güncel sürümünde olup olmadığını görmek için uygulama simgesine uzun tıklama yaparak menüyü açıp, "Uygulama Bilgileri" sekmesine tıklayabilirsiniz. Sürüm numarası 382.0.0.49.84'den farklıysa, Instagram sürümü güncel değildir.

Instagram'ın güncel versiyonunu edinmek için Google Play Store'a giriş yapıp arama sekmesine "Instagram" yazarak uygulama sayfasına ulaşabilir ve güncellemeyi indirebilirsiniz.