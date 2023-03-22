Instagram Arama Sonuçlarında Reklam Gösterecek: İlk Görsel Geldi!

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, arama sonuçlarında da reklam göstermeye hazırlanıyor. Şu anda test aşamasında olan bu yenilik, kullanım deneyimini olumsuz yönde etkileyebilir. Şirket ayrıca Hatırlatıcı Reklamlar isimli bir özellik de kullanıma sunulacak.

Instagram'da Arama Sonuçlarında Reklam Çıkacak

Instagram, yayımladığı bir blog yazısında kullanıcıların canını sıkabilecek bir duyuru yaptı. Aktarılan bilgilere göre uygulamanın arama sonuçları sayfasında reklam gösterilmeye başlanacak. Örneğin "teknoloji" araması yaptığınızda teknoloji ile alakalı reklamlar göreceksiniz.

Arama sonuçları ile ilgili alınan karara dair bir ekran görüntüsü de paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsü, reklamların nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Görsele baktığımızda ekranın üst kısmında arama kısmının yer alacağını aynı sayfa üzerinde ise tıpkı normal paylaşım büyüklüğünde sponsorlu içeriğin yer alacağını görüyoruz. Reklam içeriklerinin sponsorlu olduğuna yönelik bir ifade de bulunacak. Böylelikle paylaşımın reklam olup olmadığı kolayca anlaşılabilecek.

Şu anda test aşamasında olduğu belirtilen can sıkıcı yeniliğin önümüzdeki aylarda dünya çapında tüm kullanıcıların kullanımına sunulması planlanıyor. Söz konusu yeniliğin nasıl bir görünüme sahip olacağına yukarıdaki görselden göz atabilirsiniz.

Popüler sosyal medya platformuna gelecek yenilikler arasında Hatırlatıcı Reklamlar (Reminds Ads) da yer alıyor. Şirketler, Reminds Ads sayesinde yakında gerçekleştirecekleri etkinlikleri duyurabilecek veya hatırlatabilecek.

Kullanıcılara etkinlikten bir gün önce, 15 dakika önce ve etkinlik esnasında olmak üzere üç farklı bildirim gönderilebilecek. Bu özellik, görüntü tabanlı sosyal medya uygulamasındaki tüm reklamveren işletmelere sunulacak.