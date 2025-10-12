Alışmanız Zaman Alacak: Instagram Arayüzü Tamamen Değişiyor!

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısıyla en popüler sosyal medya platformu Instagram, kullanıcı alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek yeni bir arayüz güncellemesi üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre uygulama düzeni mesajlaşma ve Reels etrafında yeniden şekilleniyor. İşte ayrıntılar...

Instagram, Arayüzünü Baştan Aşağı Değiştiriyor

Instagram’ın test ettiği yeni arayüz güncellemesinde en dikkat çekici değişiklik, içerik paylaşmak için kullanılan “Oluştur” butonunun artık alt menüde yer almayacak olması. Bu buton ekranın sol üst köşesine taşınacak. Alt kısımdaki sekmeler ise baştan sona yeniden sıralanıyor.

En solda Ana Sayfa, hemen yanında Reels, üçüncü sırada ise özel mesajlar yer alacak. Arama sekmesi dördüncü sıraya kaydırılırken profil simgesi ise her zamanki gibi en sağda durmaya devam edecek.

Yeni arayüz sadece butonların yerini değiştirmekle kalmıyor, uygulamanın kullanım şeklini de tamamen yeniliyor. Artık sekmeler arasında geçiş yapmak için sağa veya sola kaydırmak yeterli olacak. Önceden sağdan sola kaydırınca direkt mesajlara, soldan sağa kaydırınca içerik oluşturma ekranına gidiliyordu. Bu kısayollar kaldırılacak.

Yeni sistemle kullanım daha basit hale getiriliyor. Kullanıcı hangi sekmedeyse yanındaki sekmeye kaydırarak geçiş yapabilecek. Örneğin ana sayfa seçiliyken iki kez sola kaydırılırsa özel mesajlar sekmesine ulaşılabilecek.

Şirketin bu kadar kapsamlı bir değişikliğe gitmesinin temel nedeni kullanıcıların en fazla Reels izleyip mesajlaşmada vakit geçirmesi. Instagram da bu iki alanı merkeze alarak uygulamanın odağını değiştiriyor. Hatta bazı testlerde uygulama açılır açılmaz direkt Reels ekranına yönlendirme bile yapılıyor.

Tüm bu yenilikler şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla deneniyor. Instagram, tepkileri ölçtükten sonra gerekli düzenlemeleri yapacak. Ancak bu güncellemenin herkese ne zaman sunulacağı konusunda henüz net bir tarih verilmiş değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Instagram arayüzünü nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.