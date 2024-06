Instagram Kullanıcıları İsyanda: Yeni Gelecek Özellik Tepkilerin Büyümesine Neden Oluyor!

Popüler sosyal medya platformları, kendi kazançlarını artırabilmek için uygulamada çeşitli noktalara reklamlar eklemeyi çoğunlukla ilk tercihleri olarak değerlendiriyor. Instagram için de geçtiğimiz gün sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Dan Levy isimli kullanıcı X'te yaptığı paylaşımlarla Instagram'daki yeni "atlanamayan reklam" özelliğinin birkaç farklı görünüşünü paylaştı. Hemen ardından Instagram da bu özelliği test ettiğini doğruladı.

Holy moly! Meta seemingly is now forcing us to watch ads in our feeds on Instagram! The app legit stopped me from scrolling past this ad which is just a bonkers move to me. pic.twitter.com/740EXjGyl2

Instagram'ın test ettiği yeni özellik akışta çıkan reklamların kullanıcılar tarafından hızlı bir şekilde geçmesini engelleyecek. Reklamlar çıktığı zaman ekranın alt kısmında geri sayım aracı görünecek ve bu süre dolmadan kullanıcılar akışta başka bir içeriğe geçiş yapamayacak.

Platforma gelecek özellik, YouTube'u ücretsiz kullananların atlayamadığı sinir bozucu reklam aralarına benzetildi. Zaman içerisinde fotoğraf paylaşmaktan çok daha fazlasının yapıldığı ve artık daha çok video paylaşılan bir uygulamaya dönüşmesi, Instagram'ın böyle bir hamle yapmasına yol açmış olabilir.

Managed to capture the Instagram Feed Ad Break briefly on video



Very short clip b/c Meta seems to limit Instagram Ad Break in Feed insertions to only ~10 seconds long (I think) making it difficult to really get them screen recorded in action but I did what I could 😁 pic.twitter.com/YJ91VJTcts