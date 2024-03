Instagram Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor: “Blend” Nasıl Kullanılacak?

Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmekle birlikte daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik, kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte kendilerine özel bir akış oluşturmasını sağlayacak. Blend olarak adlandırılan özellik şirketin aktardığına göre henüz test edilmeye başlanmadı.

Özellik ilk kez Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Paluzzi genellikle resmi lansmanlarından önce geliştirme aşamasındaki sosyal medya özelliklerini keşfeden bir mühendis.

Paluzzi, X üzerinden bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntüsüne göre Blend, kullanıcıların birbirleriye paylaştığı Reels'lar ve Reels ilgi alanlarına dayalı önerileri içeriyor.

Başka bir deyişle, kullanıcı bir arkadaşını Blend'e davet ederse Instagram, ikisinin de ilgileneceğini düşündüğü kişiselleştirilmiş bir Reels akışı oluşturacak.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests 👀



ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G