Instagram Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor: “Blend” Nasıl Kullanılacak?

Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmekle birlikte daha fazla vakit geçirmelerini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yeni özellik, kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte kendilerine özel bir akış oluşturmasını sağlayacak. Blend olarak adlandırılan özellik şirketin aktardığına göre henüz test edilmeye başlanmadı.

Özellik ilk kez Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Paluzzi genellikle resmi lansmanlarından önce geliştirme aşamasındaki sosyal medya özelliklerini keşfeden bir mühendis.

Blend Özelliği Neler Sunacak?

Paluzzi, X üzerinden bir ekran görüntüsü paylaştı. Bu ekran görüntüsüne göre Blend, kullanıcıların birbirleriye paylaştığı Reels'lar ve Reels ilgi alanlarına dayalı önerileri içeriyor.

Başka bir deyişle, kullanıcı bir arkadaşını Blend'e davet ederse Instagram, ikisinin de ilgileneceğini düşündüğü kişiselleştirilmiş bir Reels akışı oluşturacak.

#Instagram is working on Blend: #Reels recommendations based on reels you've shared each other and your reels interests 👀



ℹ️ Private between the two of you. You can leave a Blend at any time. pic.twitter.com/1kcssBuf7G — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 28, 2024

Ekran görüntüsü, Blend'lerin sadece iki kullanıcı arasında özel olacağını ve istedikleri zaman Blend'den çıkabileceklerini gösteriyor. Instagram, Blend'lerin yeni önerilerle güncellenip güncellenmeyeceği veya belirli bir süre sonra mı güncelleneceği konusunda herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Bu özellik, kullanıcıların birlikte yeni Reels'ler keşfetmelerini sağlamak için tasarlandı. Bu, Instagram'ın Reels'ların keşfini ve izlenme süresini arttırmak için bir yol olabilir. İnsanlar zaten birbirlerine DM'ler aracılığıyla Reels gönderiyorlar. Bu nedenle Instagram şimdi bu veriyi, bir çift kullanıcının keyif alacağını düşündüğü Reels'leri önermek ve görüntülemek için proaktif olarak kullanabilir.

Blend, 2021'de piyasaya sürülen ve iki kişinin favori şarkılarını ortak bir çalma listesine birleştirmelerine izin veren Spotify'ın aynı isimli işlevine oldukça benziyor.

Çoğu prototipte olduğu gibi Blend özelliğinin de ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor. Yayınlanması halinde Instagram, TikTok'ta bulunmayan eğlenceli ve iş birlikçi bir özellik çıkarmış olacak.

Blend'in tanıtılması, Instagram'a küçük de olsa TikTok'a karşı rekabet avantajı sağlayabilir.