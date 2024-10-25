Instagram, Cadılar Bayramı İçin Korkutucu Özellikler Duyurdu

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram, Cadılar Bayramı (Halloween) için bir dizi özellik duyurdu. Özel yazı tipi, sohbet temaları ve dahasını sunan yeni işlevler, uygulama içerisinde Halloween atmosferinin elde edilmesine yardım ediyor.

Instagram Cadılar Bayramı Temalı Özellikler Sunuyor

Instagram, her sene 31 Ekim tarihinde kutlanan Cadılar Bayramı için sürpriz yenilikler sunuyor. Kullanıcı etkileşiminin artmasını sağlayacak yeni özellikler 3 Kasım 2024 tarihine kadar erişilebilecek.

Kullanıcılar, uygulamaya gelen yenilikler sayesinde dijital dünyada vampir gibi ürkütücü karakterlerin kostümlerini deneyimleyebilecek ve bu kostümleri Hikayeler üzerinden paylaşabilecek. Hikayeler bölümünde ayrıca özel olarak tasarlanmış beş adet şablon eklendi.

Halloween temalı yazı tipi seçenekleri de sunuldu. Bu yazı tipleri Hikayeler, gönderiler ve Reels videolarında kullanılabiliyor.

Kullanıcılara arkadaşlarıyla bağlantı kurmanın eğlenceli bir yolunu sunan Instagram, DM (Direkt Mesaj) ve Notlar bölümlerine yeni işlevler ekledi. "Happy Halloween" gibi kelimeler kullanıldığında ekranda özel efektler ve animasyonlar çıkacak. Aynı durum hayalet veya örümcek ağı emojileri kullanıldığında da yaşanacak.

DM ve canlı yayın bölümleri için özel sohbet temaları da sunuldu. Sosyal medya kullanıcıları Meta AI teknolojisindeki Imagine özelliği sayesinde aracılığıyla Cadılar Bayramı temalı görseller ve içerikler üretebilecek.

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