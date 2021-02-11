Instagram DM'de Taciz İçerikli Mesajlar Son Buluyor!

Instagram DM'de taciz içerikli mesajların sayısını azaltmak için sosyal medya kullanıcılarına bu tür mesajlar gönderen kişilerin hesapların kalıcı olarak yasaklayacağını söyledi. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamasının aldığı karar, İngiltere'deki birkaç futbolcunun kendilerine yapılan ırkçı saldırıları platforma bildirmesinin sonrasında geldi.

Instagram DM'de İnsanları Taciz Edenlerin Hesabı Süresiz Yasaklanacak

Instagram, direkt mesajlarda tacizi azaltmak ve diğer sosyal medya kullanıcılarını tehdit etmek için DM özelliğini kullanan hesaplarını süresiz olarak yasaklayacağını duyurdu. Platform, bu kararı İngiltere'deki birkaç futbolcunun kendilerine ırkçı saldırılar yapıldığını ileri sürmesinin ardından verdi.

Şirket, resmi blogunda yayına aldığı yazıda futbolcuları hedef alan ırkçı saldırıları çevrim içi bir taciz olarak kabul etti ve yorumlarda zorbalığı tespit etmek için kullandığı algoritmanın aynısını direkt mesajlarda da kullanamadığı için şirketin bu tür mesajları tespit etmesinin çok daha zor olduğunu belirtti. Şirket, blog yazısının devamında yeni bir politika ile direkt mesajlarda görülen ve bildirilen taciz olaylarına karşına daha sert önlemler alınacağını ifade etti.

Sosyal medya platformu, önceden rahatsızlık veren hesaplar bildirildiğinde şikayet edilen hesapların DM gönderme hakkını geçici olarak elinden alıyordu fakat şirketin aldığı yeni kararla birlikte tekrarlanan kural ihlalinde söz konusu hakkın kullanıcının elinden geçici değil kalıcı olarak alınacağı belirtildi.

Instagram, "Mesajlaşma kısıtlamalarımızı aşmak amacı ile oluşturulan yeni hesapları da devre dışı bırakacağız" ifadelerini kullandı. Şirket, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ayrıca sadece kötüye kullanım amaçlı mesajlar göndermek için oluşturulduğu tespit edilen hesapların da kapatılacağını söyledi.

Şirket, son zamanlarda sık sık dile getirilen direkt mesajlardaki taciz sorununa değindiği açıklamasında, sosyal medya kullanıcılarının takip etmedikleri hesaplardan gelen mesajları devre dışı bırakmalarına olanak tanıyan yeni özellikleri her kullanıcının kullanımına açmak için çalışmalara devam edildiğini de sözlerine ekledi.

Platformun aldığı son karar ile kullanıcıların aldığı saldırgan içerikli mesajların da son bulacağı düşünülüyor. Peki, sizin bu konu ile ilgili görüşleriniz neler? Sizce bu tür mesajların sonu gelecek mi? Konu ile ilgili bütün düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.