Instagram, Edits Uygulamasıyla Kullanıcıları Her Ay CapCut'a Para Ödemekten Kurtardı!

Instagram, bir süre önce TikTok'un popüler video düzenleme uygulaması CapCut'a rakip olarak geliştirdiği yeni uygulaması 'Edits'i duyurmuştu. Bugün itibarıyla iOS ve Android kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan uygulama, özellikle profesyonel içerik üreticilerini hedefliyor.

Instagram'ın Video Düzenleme Uygulaması Edits, Android ve iOS Kullanıcılarının Beğenisine Sunuldu

Bilmeyenler için Edits, Instagram'ın klasik video düzenleme araçlarının sunduğundan çok daha fazlasını yapabiliyor. Yapay zeka ile oluşturulan animasyonlardan yeşil ekran ve nesne kesmeye kadar birçok gelişmiş özellik bu uygulamada mevcut.

Bu özellikler, düzenli olarak Instagram ve TikTok için içerik üreten kullanıcıları hem CapCut'a para ödemekten kurtarıyor hem de içerik üretim sürecini kolaylaştırmayı hedefliyor. Instagram'ın Edits uygulaması, özellikle CapCut ile olan benzerlikleriyle dikkat çekiyor.

Her iki uygulama da kısa video düzenlemede gelişmiş araçlar sunsa da Instagram yöneticileri Edits'in daha profesyonel bir kitleye hitap ettiğini iddia ediyor. Şirketin başındaki isim Adam Mosseri, uygulamanın başlangıçta CapCut'a benzese de zamanla daha kapsamlı ve yenilikçi özelliklerle fark yaratacağının altını çiziyor.

Instagram, yeni özelliklerini şimdiden duyurdu ve bunları yakın zamanda "Edits" uygulamasına eklemeyi planlıyor. Kullanıcılar, gelişmiş yapay zeka destekli düzenleme araçları, video üzerinde iş birliği yapma imkanı ve keyframe animasyon gibi profesyonel özelliklerle tanışacak.

Siz de Edits'i App Store ve Google Play Store üzerinden indirebilir ve deneyimleyebilirsiniz.