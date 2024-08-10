Türkiye ve Instagram Anlaştı! Erişim Engeli Kaldırıldı!

Türkiye Cumhuriyeti ve Instagram arasındaki gerişim nihayet sona erdi. 2 Ağustos tarihinde BTK'nın platforma erişim engeli getirmesi ile başlayan süreç, bugün gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararla ve tarafların anlaşması ile tatlıya bağlantı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları artık VPN kullanmadan platforma erişebilir hâle geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada "Kapalı kalması bizi çok mutlu etmiyor. Çok fazla uzamasını biz de istemiyoruz. 3 toplantı yaptık, belli bir noktaya geldik. Görüşmeler devam ediyor, sürekli iletişim halindeyiz. Bugüne nasip diyelim" ifadelerini kullanmıştı.

Instagram'a Erişim Yasağı Saat 21.30 İtibarıyla Kaldırılacak

Bakan Uraloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

Alınan karar doğrultusunda saat 21.30'da Türkiye'de Instagram erişim engeli kaldırılacak. Belirtilen saatten itibaren Türkiye'deki herkes platforma VPN gibi bir araç kullanmadan özgürce erişebilecek.

Ancak belirtmekte yarar var ki yasak olduğu gibi yasağın kaldırılması da bir süreç. Bu nedenle herkesin uygulamaya erişmesi birkaç saati bulabilir.

Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz. Instagram açılması sizi sevindirdi mi? Peki yasak süresi boyunca Instagram'a VPN ile girdiniz mi yoksa bu süreyi detoks yapmak için mi değerlendirdiniz. Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.